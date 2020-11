Policiais Civis recuperaram na segunda-feira (23) na Capital uma caminhonete furtada em Bonito no dia 11 de outubro. Na ocasião os bandidos invadiram uma residência ocupada por turistas, que estava vazia, subtraíram a chave e levaram o veículo que estava estacionada em frente ao local. Após o furto eles teriam levado o automóvel para a cidade de Jardim e entregado a outros dois homens. Eles informaram ainda que teriam recebido R$ 1 mil em dinheiro pelo “serviço”.

Na data de ontem os policias receberam uma denúncia anônima de que a caminhonete estaria na oficina e em diligências no local verificaram que o veículo tinha ocorrência de furto. O dono do comércio se prontificou a acompanhar os policiais até a Delegacia, onde informou que o veículo havia sido deixado no local para ser arrumado. Ele revelou ainda que valor total do serviço seria de R$ 1.500 e o solicitante haveria dado um sinal de R$ 300. De acordo com os investigadores, a caminhonete S-10 era utilizada para transporte de droga na modalidade conhecida como cavalo doido, pois estava sem os bancos traseiros e com forte odor de entorpecente, porém nada foi localizado.

O veículo foi localizado em uma oficina na Avenida Ernesto Geisel esquina com a Rua Ouro Verde e foi encaminhado para a DEFURV para as providências de praxe.