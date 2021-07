PONTA PORÃ – MS (CORRESPONDENTE) – Na noite desta segunda-feira (5), equipes da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) apreendeu uma caminhonete “recheada” de maconha no km 62 da BR-463, nas proximidades do posto Capey, em Ponta Porã (MS). De acordo com a polícia, foi dada ordem de parada ao motorista, que não parou e apreendeu fuga do local. Durante perseguição, o motorista abandonou o veículo no meio de um milharal e fugiu a pé, não sendo localizado. No veículo, os militares encontraram cerca de 1.500 Kg da droga. Os entorpecentes estavam distribuídos por todo o veículo, entre carroceria, na parte interna das portas, bancos traseiros e dianteiro. Além disso, a carga possui características do “tráfico de consórcio”, devido as embalagens diferentes. A prática é comum na região da fronteira, utilizada por traficantes para dividir o prejuízo e as despesas da cadeia logística. A caminhonete também possui registro de furto em Pirassununga, município de São Paulo, em 12 junho de 2019.