BATAGUASSU-MS (Correspondente) – A PM recuperou hoje (29) na BR-267 uma Caminhonete S-10 carregada com 920 Kg de maconha. O motorista ao ver a viatura fugiu por uma estrada vicinal do Assentamento Montana. Tiros foram dados nos pneus forçando assim a parada do veículo que caiu num buraco. O autor se evadiu por uma mata, não sendo localizado. Após checagem do chassi constatou-se que o veículo era roubado.

Diante dos fatos o automóvel e a droga foram apresentados à DP para devidas providências.