Dourados (MS), 6 de dezembro – Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de sábado, uma camionete Ford F-4000 de cor prata carregada com 152 fardos prensados de maconha, com peso total de 3.820 Kg.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164, na área rural do município de Ponta Porã.

Os militares deram a ordem de parada ao condutor da F-4000, que desobedeceu e empreendeu fuga no sentida à cidade de Ponta Porã. Cerca de quinhentos metros depois do bloqueio policial, o veículo foi abandonado pelo condutor e passageiro, que fugiram em direção ao Paraguai. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Ponta Porã.