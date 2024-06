Camionete com registro criminal no Paraná é recuperada pelo DOF na MS-386

O DOF recuperou uma camionete Toyota SW4 branca com registro criminal de roubo/furto em Umuarama/PR na MS-386 em Aral Moreira.

Os militares deram a ordem de parada ao motorista que desobedeceu e fugiu em alta velocidade, até perder o controle da direção próximo da Vila São Luiz, onde foi alcançado e detido.

Ele relatou aos policiais que foi contratado para trazer o veículo da cidade catarinense de Biguaçu e entregá-lo em Ponta Porã. A camionete estava com as placas falsas e com adulteração no chassi. Além do registro criminal no Paraná.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Aral Moreira. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 300 mil.