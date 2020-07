DOURADOS-MS (Correspondente) – DOF recuperou hoje (1) uma camionete GM S10 de cor branca e placas falsas de Dourados/MS furtada com 1.791 Kg de maconha. O motorista desobedeceu à ordem de parada e evadiu-se pela rodovia. Durante o acompanhamento tático, ele perdeu o controle da direção causando sérias avarias nos pneus e lataria; abandonou a camionete e fugiu para a mata, não sendo localizado. A viatura Guincho do DOF foi acionada para trazer a camionete até Dourados. Durante a checagem dos agregados da numeração de chassi e motor contatou-se um registro de Roubo/Furto ocorrido no Estado do Paraná, sendo as placas verdadeiras do município de Cascavel/PR.

A ocorrência foi registrada e entregue na DEFRON.