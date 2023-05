Camisa da Inter vira sucesso de crítica após calote de empresa de criptomoedas

A crise das criptomoedas atingiu diversos setores da economia e o futebol não escapou. Na Itália, a empresa do ramo, DigitalBits, não pagou as mais recentes parcelas dos contratos de patrocínio máster que mantém com a Inter de Milão e a Roma.

A partir disso, ambos os clubes retiraram a marca de seus uniformes.

No caso da Internazionale, a opção foi por deixar o espaço vazio, o que fez com que a camisa nerazurra ganhasse um ar “retrô”, que tem agradado aos torcedores e demais admiradores do clube. Por questões de logística, o novo modelo não está à venda, já que a fabricante já produziu e distribuiu todo o lote de uniformes da atual temporada. Mas tem torcedor fazendo campanha para mudar esta situação.

Pelo Twitter, este torcedor pediu: “Pessoal, vamos retuitar a todo vapor. Inter, favor colocar a camisa sem patrocinador à venda. Agora!”

Ragazzi, retwittiamo a manetta⬇️

“@Inter ti preghiamo, metti in vendita la maglia senza sponsor.”

Adesso!#MagliaInterNosponsorforsale pic.twitter.com/Rhb62q5e81 — Nico Spinelli (@NicoSpinelli8) April 30, 2023

Referência ao Império Romano

A camisa da Roma também vem recebendo elogios. Em vez de deixar o espaço em branco, o clube da capital italiana optou por substituir o patrocinador pela sigla “SPQR”. A inscrição é uma abreviação de “Senatus Populusque Romanus”, frase símbolo do Império Romano, que numa tradução livre significa “O Senado e o Povo de Roma”. O clube já havia jogado com a sigla em destaque na camisa uma vez, em 2016, num dérbi contra a Lazio.

Ao contrário da equipe de Milão, a Roma chegou a produzir uma remessa da camisa “especial”, mas o lote esgotou em 30 minutos, segundo informações do site especializado “FootyHeadlines”.