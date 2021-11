Uma mulher ainda não identidade morreu no final da manhã desta manhã de sexta-feira (26) após uma campana de freio do caminhão soltar e acertar carro um Fiat Uno na BR-262. A vítima estava como passageira do carro. A peça acabou atravessando o veículo. A passageira morreu no local antes da chegada do socorro. Com o acidente, outras três pessoas acabaram feridas. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas para o local. Não há informações sobre estado de saúde das outras vítimas.