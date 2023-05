CAMPANHA ANTIGRIPE CASSEMS: Beneficiários podem adquirir dose de vacina tetravalente

Beneficiários da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), em Campo Grande, tem uma nova oportunidade para adquirir doses da vacina tetravalente. O imunizante atua contra quatro tipos de cepas que circularam no Brasil em 2022: A/Sydney/5/2021 (H1N1) pdm09, A/Darwin/9/2021 (H3N2), B/Austria/1359417/2021, B/Phuket/3073/2013.

Podem receber a dose da vacina contra a gripe crianças acima de 3 anos até pessoas com mais de 60 anos. O valor de cada dose é de R$ 85,00 e o pagamento pode ser feito por Pix. Os interessados podem adquirir o imunizante no Centro Médico de Diagnóstico Avançado, local de aplicação da dose, das 7h às 17h, ou pela Central de Atendimento Cassems 24h, por meio do telefone: 3314-1010.

Campanha Antigripe Cassems

A Cassems realiza a campanha de vacinação há onze anos para os servidores do estado e seus familiares, com o objetivo de reduzir o contágio e internações decorrentes das infecções causadas pelo vírus influenza. No período do inverno, a população fica vulnerável ao vírus e suas consequências.

Para quem vai tomar a vacina, é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão do plano de saúde e cartão de vacinação (quando houver).