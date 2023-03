Estimulando um trânsito mais seguro e harmônico no Parque dos Poderes, o coletivo Ciclistas do Parque promove campanha neste domingo (5), a partir das 9 horas. A iniciativa tem o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

O movimento parte de vários grupos de ciclistas que utilizam o Parque para treinamento. Com a distribuição de mais de mil panfletos, a campanha objetiva conscientizar todos os usuários do trânsito, como motoristas, ciclistas e pedestres, sobre as leis de trânsito, normas de segurança e a boa convivência de todos que frequentam o espaço.

No material que será distribuído, a advertência aos ciclistas em treinamento é clara: respeitar as leis de trânsito; andar na pista de rolamento da direita, exercendo a velocidade máxima da ciclovia (20 km/h) e não conduzir a bicicleta de forma agressiva. Para os motoristas, o recado é de reduzir a velocidade e manter a distância mínima de 1,5 metro quando ultrapassar os ciclistas.

Os pedestres estão sendo orientados a andar e correr na pista destinada a eles, onde houver, e sempre atravessar na faixa de pedestres. Para o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, a iniciativa é de extrema importância e mostra que o Parque dos Poderes consiste em um local democrático e vem se tornando um espaço de convivência, lazer e prática de esportes, o que ajuda na melhoria da qualidade de vida de toda a população.

“O Parque dos Poderes é um espaço de todos e a segurança também é responsabilidade de todos os atores da mobilidade urbana, ou seja, ciclistas, motoristas e pedestres. Queremos que seja um local de diversão e bem-estar, e por isso essa campanha de conscientização é de suma importância”, destaca Herculano Borges.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda, destaca que estão sendo estudadas outras medidas para melhorar ainda mais a segurança dos usuários do Parque, tais como horários específicos de treinamento (fora do horário de expediente das repartições públicas), maior sinalização e fiscalização pelo Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) e Polícia Militar.

De acordo com o coletivo Ciclistas do Parque, a campanha será contínua. No final de semana seguinte será feita orientação aos usuários quando a pista do Parque estiver fechada e a ocupação é compartilhada com todos: ciclistas, pedestres, usuários de patins, skate e outros.

Amigos do Parque

Aos fins de semana, o Parque dos Poderes é reservado à prática de atividades físicas, de lazer e socialização. Tudo isso acontece por meio do Amigos do Parque, projeto que consiste no fechamento de uma das pistas do Parque para possibilitar atividades como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins aos fins de semana e feriados. O trecho interditado (lado direito da pista) compreende a área entre a rotatória da Avenida Mato Grosso (após a Avenida Hiroshima) até a Avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros), contornando o Parque Estadual do Prosa.

O Amigos do Parque é realizado pela Fundesporte em conjunto com Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Detran/MS, Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), Prefeitura do Parque dos Poderes, além de entidades governamentais e não-governamentais.

Lucas Castro, Comunicação Fundesporte

*com informações do coletivo Ciclistas do Parque

Fotos: Divulgação