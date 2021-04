A campanha de vacinação contra influenza acontecerá somente no período da manhã nesta sexta-feira (16). A estratégia visa evitar conflitos entre os públicos que são alvo da primeira etapa desta campanha e os públicos que buscam pela vacina contra Covid-19. Com a previsão de chegada de um novo lote do imunobiológico contra o novo coronavírus nesta manhã, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) se antecipou, restringindo a vacinação contra Influenza somente ao período matutino, assim como acontece com todas as outras que já fazem parte da rotina das crianças.

Neste momento, a vacinação é exclusiva para crianças com idade entre seis meses e menos de seis anos completos, e assim as equipes das unidades também atualizam a caderneta de vacinação. “Esse processo pode demorar um pouco mais do que estamos acostumados, já que tem vezes que é preciso aplicar mais de duas ou três vacinas diferentes em cada criança”, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo. O atendimento acontece em mais de 60 unidades básicas e saúde da família (UBSs e USFs) espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do Município.

Recomendações

Como estarão acontecendo, simultaneamente, duas campanhas de vacinação em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) reforça a necessidade de se manter atento à data de vacinação. Por não haver estudos que mostrem possíveis reações ou conflitos na imunização quando aplicadas as vacinas contra Covid-19 e Influenza juntas, é necessário aguardar alguns dias entre uma dose e outra.

A recomendação é priorizar a vacina contra Covid-19, contudo, se ainda não chegou a data para vacinação de um determinado público, mas ele já poderá receber o imunobiológico contra Influenza, orienta-se aguardar 15 dias antes da aplicação da outra dose. O mesmo se dá para quem já tomou a vacina dos laboratórios Sinovac ou AztraZeneca, que deve aguardar o mesmo período, após a aplicação do reforço, para buscar a vacina contra Influenza.