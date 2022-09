As referências começam pelo tempo e pelos números. André Puccinelli está na vida pública há quase trinta anos e, por onde passou, deixou um legado de dedicação à vida das pessoas e pensou a capital e o Estado para o futuro. Hoje a população vive os resultados dos projetos que foram idealizados nas gestões que, o atual candidato do MDB, teve como prefeito e governador.

Como chefe do executivo de Campo Grande, entre 1997 e 2004, André planejou ações visando um futuro cada vez melhor. Hoje a população colhe os frutos do que foi plantado lá atrás. Foram 17 mil casas populares que, além de abrigo e dignidades para as famílias carentes, fizeram a capital, naquela época, ser a primeira e única do Brasil sem favelas.

Na infraestrutura e urbanização realizou 800 obras como grandes avenidas, parques lineares, asfalto nos bairros, camelódromo, nova feira central e unidades básicas de saúde. Na educação criou escola agrícola, fez ampliação e informatização da rede municipal de ensino, iniciou escolas de tempo integral, implantou polos empresariais e plantou mais de 50 mil mudas de ipês que, além de conforto e beleza, elevaram a capital entre as cidades mais arborizadas do planeta.

Por esses e outros projetos que ajudaram a resgatar e escrever a história e promover talentos no mundo das artes, André Puccinelli recebeu o título de melhor prefeito de Campo Grande com um impressionante índice de 91% de aprovação; nota de jamais alcançada, até hoje, por um gestor da capital.

Com a chancela popular, André tornou-se governador de Mato Grosso do Sul em 2008 e transformou também a história do Estado.

Os avanços começaram com ligação entre todos os 79 municípios por meio de rodovias pavimentadas. Foram 3.662 km estradas asfaltadas, uma extensão equivalente a três vezes e meia a distância entre Campo Grande e São Paulo.

Outra atenção especial foi dada à estrutura do transporte aéreo, com ampliação e modernização de pistas e terminais. Um exemplo é o aeroporto de Três Lagoas que passou a ter uma melhor estrutura para atender voos comerciais e executivos demandados pela expansão industrial no município motivada, também, pelo programa de incentivo à industrialização do Estado.

Com isso o governo de André Puccinelli atraiu mais 256 indústrias e gerou outro recorde, 213 mil novos empregos. Mais um relevante número de postos de trabalho veio com o programa de construção de casas populares. O investimento de quase R$ 1,8 bilhão proporcionou habitação digna para 74 mil famílias e gerou 90 mil empregos.

Na área de saneamento básico a gestão de André investiu R$ 1,1 bilhão, o maior da história do Estado. Ao lado dos cuidados com a saúde, por meio da construção de novos hospitais e reformas e modernização das unidades regionais, André olhou também para a educação.

A Rede Estadual de Ensino ganhou 38 novas escolas, sendo três delas destinadas à Educação Profissional no interior e outras 14 em aldeias indígenas que, pela primeira vez na história, contaram com formação para professores e formação na Educação Superior. André promoveu reforma e ampliação de 149 escolas e levou cobertura para quadras de esportes de 184 unidades escolares.

Foi na Gestão que ocorreu a criação, em Campo Grande, do Centro estadual de Línguas, destinado a ampliar o conhecimento de professores e estudantes e oferecer diversos idiomas e, ainda, a língua portuguesa aos estrangeiros que viessem residir na capital.

No período em que André esteve à frente do Governo de MS, inúmeros programas e projetos foram implantados visando a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. Foram 31 escolas de tempo integral em 16 municípios; o Programa Jovem de Futuro mudou a rotina dos estudantes do ensino médio; a oferta de cursos técnicos de nível médio passou a ser realidade nas escolas estaduais e formou jovens para o mundo do trabalho; os núcleos de Educação Especial promoveram atendimento aos estudantes dessa modalidade de ensino; a Educação aos privados de liberdade e aos adolescentes em medidas socioeducativas eram exemplo nacional.

Foi na gestão André que que os estudantes da Rede Estadual de Ensino passaram a contar com o treinamento esportivo, teatro e dança nas escolas que culminavam nos Jogos Escolares e na Mostra Cultural, importantes espaços do protagonismo juvenil e socialização.

Para um futuro governo André Puccinelli projeta uma evolução ainda maior. No plano de trabalho registrado em cartório e apresentado ao TER, o candidato do MDB e líder nas pesquisas de intenção de votos à sucessão estadual, tem como entre as metas promover uma recuperação das perdas educacionais decorrente da pandemia.

A motivação para fortalecer o interesse do aluno pela escola será grande. Os estudantes, por exemplo, voltarão a ter prêmios pelo desempenho e os profissionais do magistério serão mais valorizados, inclusive, com equiparação salarial para convocados. A necessidade é recuperar o nível de evolução no IDEB e fazer Estado ser também uma referência nacional em educação.

Na área da ação social o compromisso é construir 90 mil casas populares para zerar o déficit habitacional, fortalecer o programa Vale Renda e levar, com a regionalização, saúde pública de qualidade para perto das pessoas.

A visão de futuro de André Puccinelli incluiu ainda no plano de trabalho para um próximo governo, recriar a secretaria da juventude, multiplicar o orçamento da cultura e forte incentivo ao turismo com sustentabilidade.

São propostas que partem de uma base com conhecimento referenciado. Na administração de André Puccinelli talentos artísticos ganharam visibilidade nacional, a juventude foi protagonista na gestão pública e Mato Grosso do Sul construiu o Aquário do Pantanal, uma vitrine para o País mostrar ao mundo riquezas naturais, oportunidades para pesquisas e o compromisso de um Estado com a preservação do meio ambiente.