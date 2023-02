O Projeto de Lei 20/2023, de autoria do deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), está em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A matéria institui a Campanha de Conscientização sobre o Linfoma Não Hodgkin no Estado de Mato Grosso do Sul.

A Campanha de Conscientização sobre o Linfoma Não Hodgkin deverá ser incluída no Anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado e serão realizadas anualmente, durante a primeira semana do mês de fevereiro, com o objetivo de informar, esclarecer, conscientizar, envolver e mobilizar a sociedade civil sobre o Linfoma Não Hodgkin.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) será a responsável pela divulgação, por meio de cartilhas, cards, divulgação em outdoors e outros meios. A iniciativa privada e entidades poderão cooperar com a concretização dos objetivos do projeto, em conjunto com a SES.

Na justificativa da matéria, o deputado Antonio Vaz esclarece a gravidade da patologia. “O Linfoma Não Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer do sistema linfático. Entre os sintomas estão inchaços indolores nos gânglios linfáticos, febre, perda de peso e coceira, e isso impossibilita o diagnóstico em fase inicial; quando diagnosticado, geralmente a doença está em estado crítico e de difícil reversibilidade”, informou.