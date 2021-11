Depois de uma pausa em 2020 por causa da pandemia de covid-19, a campanha de Natal dos servidores do Governo de Mato Grosso do Sul voltou a ser realizada neste ano para arrecadar brinquedos novos e seminovos para crianças carentes. Batizada de “Divida a Brincadeira”, a mobilização foi lançada nesta terça-feira (23) pela primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja, que é madrinha do projeto, e pela secretária Ana Carolina Nardes (Administração), que coordena a campanha. “Estamos muito felizes por chegarmos ao fim do ano podendo fazer a alegria das nossas crianças que passaram por momentos tão difíceis com suas famílias durante a pandemia. Muitas viram os pais adoecerem e perderam entes queridos. Então, esse ano a campanha vem para resgatar o sorriso, trazer alento e alegria para essas crianças”, destacou Fátima Azambuja.

Por cumprir agenda em Brasília (DF), o governador Reinaldo Azambuja não pode participar do lançamento. Mas enviou recado pela primeira-dama. “Ele sabe da importância de um brinquedo na vida de uma criança e de levar um sorriso para elas. Por isso, ele apoia essa e outras campanha sociais do Governo”, disse.

Depois de arrecadar quase 54 mil brinquedos nas edições de 2015 a 2019, a campanha “Divida a Brincadeira” chega em 2021 em sua 6ª realização. As doações podem ser feitas de hoje, 23 de novembro, até 10 de dezembro nas repartições públicas de todo o Estado. “Todos os órgãos, secretarias, fundações e autarquias receberão as caixas para a doação. Inclusive vamos conversar com outros Poderes para receberem essas caixas e serem parceiros de nossa campanha. É importante essa entrega para fazer um Natal feliz e cheio de solidariedade para essas crianças em situação de vulnerabilidade social”, pontuou Ana Carolina Nardes.

Presidente da AAFRA (Associação de Amparo às Famílias do Anhanduizinho), de Campo Grande, Luzeni da Fonseca participou do lançamento da campanha de Natal explicou a importância das mobilizações em prol das pessoas mais necessitadas. “Essas campanhas de Natal, de agasalho, alimentos e outras tanto nos ajudam, pois trabalhamos com pessoas carentes. Toda a ajuda é bem vinda. Com os presentes deste ano, poderemos atender nossas crianças com uma grande Festa de Natal”, afirmou. Segundo ela, pelo menos 270 crianças são atendidas pela AAFRA.

Com a apresentação da Oficina Canto Coral do CICA (Centro de Integração de Crianças e Adolescentes), a cerimônia de lançamento da campanha “Divida uma Brincadeira” foi realizada na Governadoria e contou a presença do idealizador do projeto, o atual diretor-presidente da AGEMS (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso), Carlos Alberto de Assis. “Quando convocamos os servidores lá em 2015 para fazer a campanha, nós não imaginávamos o quanto é gosto fazer uma criança feliz. Não sabíamos se conseguiríamos fazer isso. E fizemos. Desde a primeira campanha, conseguimos ver o sorriso de uma criança quando recebe um presente. Isso é o principal”, destacou.

Secretários estaduais, presidentes de fundações, líderes de autarquias e servidores públicos também participaram do lançamento.