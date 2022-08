Com a liberação para fazer propaganda eleitoral e pedir voto, que começou na terça-feira (16), a deputada federal Tereza Cristina (PP/MS), candidata ao Senado por Mato Grosso do Sul, intensificou a sua campanha com reuniões políticas, adesivagem de veículos e as viagens por todo o estado.

“Nada melhor que começar efetivamente essa campanha nas ruas e no interior do estado ouvindo as pessoas, as suas necessidades e ao mesmo tempo apresentar as nossas propostas na saúde, na educação, geração de empregos, qualificação profissional e tantas outras coisas que queremos fazer pelo nosso estado e pelo país”, afirmou a deputada.

A adesivagem ao lado do candidato ao governo Eduardo Riedel foi o primeiro evento, precisamente às 00:01 do dia 16/08. A Avenida Afonso Pena foi o local escolhido para conversar com os eleitores e distribuir adesivos da campanha aos motoristas que passavam pelo local.

Ainda na terça-feira (16), a deputada participou de uma grande reunião com mulheres de vários segmentos de Campo Grande para apresentar suas propostas ao público feminino, entre elas a modernização da legislação para atrair investimentos e novas empresas e também a geração de empregos em todo o estado. Quando foi secretária de estado, entre 2007 e 2014, Tereza Cristina foi uma das responsáveis pela abertura de 14 mil empresas e a criação de 172 mil empregos em Mato Grosso do Sul, além do crescimento de 60% no salário médio do trabalhador.

Em Dourados, a parlamentar conversou com empresários, profissionais de saúde e esteve com lideranças regionais. Tereza Cristina falou porque quer ser senadora de Mato Grosso do Sul. “Coloquei o meu nome porque já fui duas vezes deputada federal e como secretária ajudei muito a virar a chave da economia no estado, onde passamos de um grande produtor de produtos primários para os produtos com mais valor agregado e a agroindústria é o carro-chefe disso. Agora, me sinto pronta e o meu orgulho maior foi poder representar o meu estado e cada um de vocês no Legislativo, mas quero continuar trabalhando e fazer muito mais por Mato Grosso do Sul e pelo Brasil. Hoje, me sinto preparada e tenho bons ouvidos para ouvir e entender as demandas em todas as áreas”, disse a candidata.

Em conversa com as lideranças, Tereza Cristina recordou o período em que foi ministra da Agricultura. “No primeiro ano, em 2019, saí com uma malinha mostrando para o mundo a eficiência do agro brasileiro e conseguimos abrir 206 novos mercados. Hoje, além da proteína animal, temos muita tecnologia embarcada em uma série de produtos que estamos exportando, explicou.