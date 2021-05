Pioneiro em Campo Grande o curso superior de Radiologia do Centro Universitário da Unigran Capital completa 10 anos neste ano de 2021, e para comemorar a primeira década de curso, a coordenação juntamente com os acadêmicos iniciaram uma ação solidária da campanha do agasalho.

A escolha da campanha para celebrar os 10 anos, está focada especialmente em contribuir com a responsabilidade social da instituição neste tempo de pandemia em que as pessoas mais vulneráveis enfrentam maiores dificuldades.

Com dois pontos de apoio e arrecadação, um na Unigran Capital e outro na Unidade Guaicurus da Unigran, a campanha teve início no dia 30 de abril e se estende até o dia 20 de maio para receber as doações. Com ênfase em roupas de frio em bom estado, a campanha abrange a doação de edredons, cobertores, sapatos e produtos de higiene pessoal.

Para a coordenadora do curso de Radiologia, Professora Dra Débora Teixeira da Cruz, essa campanha veio da motivação dos estudantes que em estágio enxergam a necessidade das pessoas. “Estamos comemorando 10 anos, mas quem recebe a nossa gratidão é o público externo que precisa do nosso apoio e do nosso carinho e também da nossa visão como seres humanos, educadores, alunos e formadores de qualidade de vida, enfatizou.

Radiologia 10 anos

Atento ao mercado de trabalho da capital, a Unigran Educacional lançou em 2011 o curso tecnológico em Radiologia, simultaneamente em Dourados e Campo Grande. O curso veio com a ênfase de desenvolver atividades técnico-científicas nas áreas da saúde e da indústria.

Disponibilizando o melhor em infraestrutura, com equipamentos de Radiologia Geral, Mamografia, Densitometria Óssea, Tomografia Computadorizada, Medicina Nuclear, Radiologia Odontológica, Radioterapia, o curso de Tecnólogo em Radiologia ampliou o campo de atuação dentre tantas variedades de equipamentos que surgem a cada tempo na área da saúde, além de ter obtido uma valorização na carreira ao operar ferramentas imprescindíveis para a sobrevivência do ser humano.

Visando preparar o Tecnólogo em Radiologia, o curso oferece um desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico na área de radiologia deixando o profissional apto para o trabalho em equipes multiprofissionais de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, entre outros.

Hoje há uma crescente demanda de alta qualificação para atender a um mercado de trabalho cada vez mais exigente, por isso o curso de Tecnólogo em Radiologia é o único em Campo Grande/MS que obteve nota no ENADE, evidenciando a qualidade oferecida, ao formar pessoas com competências e habilidades necessárias para atuar em qualquer âmbito profissional.

Ao longo desses 10 anos, o curso de Radiologia da Unigran Capital ganhou grande destaque, foram formadas 8 turmas, e mais de 60% dos formandos atuando no mercado de trabalho, com histórico de egressos que passaram em concursos públicos, provas específicas em hospitais e até mesmo atuando na agência nacional de vigilância sanitária, conquistando assim espaços de reconhecimento dentro da profissão.

Conheça mais do curso de Radiologia da Unigran Capital

A Unigran Capital ainda conta com metodologias ativas de ensino e tecnologias inovadoras, como óculos de realidade virtual (VR), impressora 3D e Google For Education.

Radiologia forense

Radioterapia

Radiologia industrial

Radiologia veterinária

Radiologia odontológica

Radiodiagnóstico médico

Pesquisa Acadêmica

Gestão de unidades de diagnóstico

