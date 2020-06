A Campanha do Agasalho 2020 do TJMS continua e está chegando a mais pessoas. Desta vez, os kits chegaram ao Asilo São João Bosco e ao grupo Sarau Raízes que faz assistência a famílias em situação de vulnerabilidade. A equipe do Pacijus entregou os kits contendo cobertor, máscara e álcool em gel, além das cestas básicas para as famílias carentes. Nas duas entregas, houve a presença da apoiadora dos projetos do Pacijus, Célia Leandro, esposa do presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro. A campanha foi prorrogada até 30 de julho.

Na entrega do Grupo de idosos Sarau Raízes, os kits e as cestas básicas foram destinadas para músicos que estão sem renda, durante a pandemia de Covid-19, e para famílias em situação de vulnerabilidade da região do Bairro Estrela do Sul.

Existem várias formas de ser solidário para ajudar as famílias carentes neste inverno. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio do Pacijus, está ajudando muita gente na Capital e nas cidades do interior com as doações recebidas na Campanha do Agasalho 2020. Você pode doar agasalhos e cobertores novos, cestas básicas, álcool em gel ou ainda depositar, a partir de R$ 20, isto mesmo, apenas vinte reais, na conta do Pacijus.

Para ser solidário é muito simples também. Nem precisa sair de casa. Basta fazer sua doação por depósito bancário ou transferência para a conta do Pacijus/Amamsul no banco Sicredi: Agência 0911 e Conta corrente 56741-4. O CNPJ é 03978517/0001-48.