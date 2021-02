Quem ainda não desapegou, dá tempo! Campanha do Desapego 2021, do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), que tem como gestora a primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad, segue até o dia 20 de fevereiro.

Com o intuito de incentivar a população a abrir os armários e desapegar do que não usa mais, a primeira-dama convida toda sociedade a participar da campanha e doar. Durante todo o ano, o FAC realiza ações com o objetivo de atrair a atenção das pessoas para um público menos favorecido e que precisa de um olhar especial.

Quem nunca abriu um armário em casa e se deparou com uma roupa, um calçado ou até um jogo de lençóis que está há muito tempo sem uso? Pensando nisso, a primeira-dama de Campo Grande e presidente do Comitê Gestor do FAC, Tatiana Trad, convida a todos os campo-grandenses a fazerem os seus desapegos.

“Vamos começar o ano fazendo aquela faxina nos armários e guarda-roupas, ver aquilo que não te serve mais: roupas de cama, toalhas de banho, cobertores, sapatos e brinquedos. Aquilo que você não usa mais, com certeza pode ajudar muito gente a ter uma vida melhor”, enfatiza Tatiana.

O FAC recebe doações dos mais diversos segmentos: roupas de cama, de banho, femininas e masculinas, calçados e roupas de crianças. Tudo que estiver em boas condições de uso pode ser doado. “O que sobra no seu armário, pode estar faltando na casa de outra pessoa”, pondera Tatiana.

As doações podem ser entregues diretamente no FAC, localizado na Avenida Fábio Zahran, 6.000, das 7h30 às 17h. Caso a pessoa queira doar um volume maior e que não caiba em um carro comum – por exemplo uma cama, um armário – é só entrar em contato através do telefone 2020-1361 e fazer o agendamento prévio para que o motorista retire a doação no local indicado.

Como todos os anos, o FAC conta com a parceria de todas as secretarias municipais no engajamento das campanhas sociais. Todas elas estão com uma caixa preparada especialmente para receber as doações. Quem preferir, pode procurar a mais próxima e levar a doação.

Os endereços podem ser visualizados no site da prefeitura de Campo Grande, no link:http://www.campogrande.ms.gov.br/sites-institucionais/

As arrecadações irão beneficiar famílias de baixa renda ou que vivem em situação de vulnerabilidade. Para Tatiana Trad, a participação da população é de extrema importância para o sucesso das campanhas.

“Queremos estimular com esse projeto, a sensibilidade de todo campo-grandense para o ato de doar, fazendo crescer entre a população o espírito do bem e do amor nesse povo que já é tão fraterno e prestativo no serviço ao próximo”, ressalta.

FAC

O Fundo de Apoio à Comunidade é diretamente vinculado ao Gabinete do Prefeito e tem por finalidade a realização de ações e desenvolvimento de programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

Visando o atendimento ao cidadão com extrema carência financeira, o FAC desenvolve ações em conjunto com a comunidade e parceiros que auxiliam com doações de alimentos, roupas, calçados e outros produtos de primeira necessidade.

Dentre as ações do FAC, destacam-se também, os programas e projetos que têm por objetivo o desenvolvimento das potencialidades dos cidadãos carentes, através da realização de cursos, palestras e oficinas que visam a capacitação profissional para inclusão no mercado de trabalho e aumento de renda.

Serviço:

FAC (Fundo de Apoio à Comunidade)

Endereço: Avenida Fábio Elias Zahran, 6.000