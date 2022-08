Inicia na próxima segunda-feira (08), a campanha multivacinação para atualização da caderneta de vacina de crianças e adolescentes de até 14 anos de idade e contra a Poliomielite, para o público de até quatro anos. As duas campanhas devem seguir até o dia 09 de setembro, tendo o marco do “Dia D” em 20 deste mês.

Desde 1990 o Brasil não tem nenhum registro de poliomielite, sendo que quatro anos depois recebeu o certificado de área livre de circulação do vírus. A preocupação de realizar a nível nacional uma campanha se deve ao fato que ainda há países que registram casos da doença, e entre o ano passado e o primeiro semestre de 2022, outras duas regiões, que também não possuíam mais a circulação do vírus, registraram casos novos da doença.

A poliomielite é popularmente conhecida como Paralisia Infantil, e provoca sequelas graves, com risco de evoluir para o óbito. “A única forma de garantirmos que não teremos novos casos desta doença é através da vacinação”, completa o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Crianças menores de um ano receberão a vacina contra pólio de acordo com o calendário infantil, contudo, aquelas que têm entre 1 e 4 anos deverão ser imunizadas indiscriminadamente com o imunizante via oral, a vacina de gotinha.

Estas crianças também serão alvo da campanha de atualização de caderneta, que atingirá também adolescentes de até 14 anos. Na multivacinação, todas as doses da rotina da criança e do adolescente, assim como as vacinas da gripe e da Covid-19, estarão disponíveis.

Influenza e Covid-19

As vacinas contra Influenza e Covid-19 continuarão sendo aplicadas em toda a população que se enquadra para receber as doses, não sendo necessário mais realizar intervalo entre imunizantes para nenhuma destes dois imunobiológicos.

Quem tem a partir de três anos de idade poderá receber a primeira dose da vacina da Covid-19, sendo necessário aguardar o intervalo recomendado pelo fabricante para concluir o esquema vacinal. O primeiro reforço pode ser aplicado em toda a população que tenha 12 anos ou mais e já recebeu a segunda dose há pelo menos quatro meses.

Estão aptos para tomar um segundo reforço quem faz parte de um dos seguintes públicos: pessoas com 35 anos ou mais, trabalhadores da saúde ou pessoas com 18 anos ou mais que tenha algum imunocomprometimento grave. Para todos também é necessário o intervalo de pelo menos quatro meses.

A vacina da gripe está disponível para toda a população a partir de seis meses de idade nas 72 unidades de saúde da Capital.