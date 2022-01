A campanha “Não vacile, vacine” encerrou com motivos para comemorar: os números de vacinação contra a covid-19 foram positivos após quatro semanas de conscientização e incentivo à população em Campo Grande por meio do sorteio de prêmios. Ao todo, 16.185 pessoas procuraram os postos de saúde da Capital para se imunizar com a primeira ou a segunda dose. Foram aplicadas 4.587 primeiras doses e 11.598 segundas doses, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Promovida pela FIEMS (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), a campanha foi concluída nesta quinta-feira (13) com o quarto sorteio de uma motocicleta zero km e R$ 10 mil em vales-compras em supermercados. O sorteio foi realizado no Centro de Exposições Albano Franco e transmitido ao vivo pelo perfil da FIEMS nas redes sociais (confira aqui).

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, acompanhou o sorteio dos prêmios no Albano Franco e fez uma avaliação positiva da campanha. “Gostaria de agradecer ao Sistema FIEMS, em nome do presidente Sérgio Longen, que tem sido um grande parceiro da vacinação e das estratégias de combate ao covid-19 em Campo Grande. A campanha teve sucesso, foram mais de 16 mil vacinas efetuadas em decorrência dessa iniciativa da FIEMS”.

Para o titular da Sesau, ações como essa são fundamentais, em especial no momento em que há aumento no contágio pelo novo coronavírus. Atualmente, Campo Grande está com cerca de 97% da população com 12 anos ou mais vacinada com a primeira dose. Já 70,6% dos campo-grandenses completaram o esquema vacinal com duas doses ou dose única.

