A Câmara Municipal de Campo Grande promove a Campanha Outubro Rosa, como forma de alertar sobre a importância dos exames preventivos para detectar precocemente o câncer de mama. Seminários, ações de conscientização e caminhada buscam chamar a atenção para o tema. Ainda, a Casa de Leis está iluminada com as cores rosa. Informativos da campanha estão nas redes sociais e em painel no Plenário.

O vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, é autor da Lei 5.303/14, que instituiu o mês Outubro Rosa, dedicado à realização de ações preventivas à integridade da saúde da mulher. A legislação prevê série de objetivos para o período. “É importante essa campanha de prevenção não só em outubro, mas ao longo do ano. Sabemos que se o câncer for descoberto no início, tem uma chance muito grande de cura, de quase 99%”, afirmou.

Médico mastologista, o vereador Dr. Victor Rocha lembrou a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia para que todas as mulheres, a partir dos 40 anos, façam a mamografia anualmente. Também é recomendado o exame clínico anual, com ginecologista ou obstetra, desde a adolescência.

A campanha contempla ainda a importância de uma vida mais saudável, com uma dieta equilibrada, atividade física regular e evitando tabagismo. “O objetivo é reduzir não apenas o risco de câncer de mama, mas também de doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas”, enfatizou o vereador Dr. Victor Rocha.

Eventos – Como forma de ampliar essa conscientização, estão previstas várias palestras realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas. No dia 18 deste mês, a atleta Emily Coffacci deve estar na Tribuna da Câmara Municipal, durante a sessão ordinária, para contar sobre sua jornada após ter sido diagnosticada com câncer de mama. Ela é paciente da Casa Rosa, projeto idealizado pelo Vereador Dr. Victor Rocha.

Ainda, no dia 24 de outubro, a partir das 19 horas, na Câmara Municipal, está previsto o II Seminário de Saúde da Mulher. Também haverá a Caminhada pela Vida – Projeto Casa Rosa na Luta Contra o Câncer de Mama, que será realizado no dia 22 de outubro a partir das 8h, com concentração na frente da prefeitura de Campo Grande com destino até a Praça do Rádio Clube.

Casa Rosa – Implantada em 11 de novembro de 2021, a Casa Rosa zerou a fila de espera por consulta com mastologista. Já foram 3,3 mil pacientes atendidos (entre primeira consulta e retorno), 953 ultrassonografias, 551 mamografias, 427 biópsias, sendo confirmado 47 pacientes com câncer de mama que já foram encaminhadas para tratamento.

“O Projeto Casa Rosa tem sido referência e um dos melhores projetos do país. Além do atendimento com mastologista, temos a possibilidade de realizar mamografia, ultrassonografia, punção de mama, biópsia, inclusive tratamento cirúrgico. Tem sido um grande apoio na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das pacientes”, afirmou o vereador Dr. Victor Rocha, lembrando da celeridade no atendimento.

Atendimento – Para as pessoas que desejam ser atendidas na Casa Rosa, basta procurar uma unidade de saúde próxima a sua residência e pegar o encaminhamento.

Os atendimentos são realizados nas tardes de quinta e sexta-feira no ambulatório da Maternidade Cândido Mariano, localizado na Rua 25 de Dezembro, nº 509.