Campanha para reforçar cuidados no trânsito será lançada terça-feira na Câmara

A Câmara Municipal de Campo Grande, em parceria com o Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT), promove na próxima terça-feira, dia 2, a abertura da campanha Maio Amarelo, com o tema: “No Trânsito, Escolha a Vida”, marcando os 10 anos da campanha nacional em prol da educação no trânsito e redução de acidentes. O objetivo é reforçar os cuidados no trânsito.

Será feita uma abordagem educativa, com entrega de panfletos e orientações aos motoristas, em frente ao prédio da Casa de Leis, na Avenida Ricardo Brandão, 1.600, no cruzamento com a Rua Pestalozzi, a partir das 7h30 às 8h. Na sequência, no Plenário Oliva Enciso, antes da sessão ordinária, acontece a solenidade de abertura da campanha.

A iniciativa é do vereador Coronel Villasanti, presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito. De acordo com o parlamentar, “é fundamental que possamos dar continuidade à Campanha do Maio Amarelo, que há 10 anos envolve várias instituições, para conscientizar toda a população sobre a importância da segurança no trânsito, de se ter cautela sempre, ao assumir a direção de um veículo, lembrando que a vida de outras pessoas depende do seu comportamento. É um honra para a Comissão Permanente do Transporte e Trânsito este ano, abrir a programação do Maio Amarelo, aqui na Câmara Municipal. As mobilizações que estão sendo programadas durante todo o mês, atingem seu grande objetivo, que é chamar a atenção da sociedade para esse tema tão importante, que é salvar vidas no trânsito”, destacou.

O movimento foi instituído pelo Decreto n. 11.370, de 17 de novembro de 2010, de caráter consultivo e deliberativo, com objetivo de promover a integração do Sistema de Trânsito no Município de Campo Grande.

O Maio Amarelo, como mês dedicado à segurança no trânsito, foi instituído pela Lei 6.019/18, de autoria dos vereadores Betinho, Papy e da ex-vereadora Enfermeira Cida Amaral. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos, além de colocar em pauta o tema da segurança viária.