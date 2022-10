9h e 10h30

TEATRO

Bailarina – Grupo Sobrevento (SP)

Local: MARCO – Museu de Arte Contemporânea

Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas

Classificação indicativa: (bebês de 0-3 anos) acompanhado de um adulto (retirada de ingressos 30 minutos antes da sessão)

Reserva de ingressos: info@sobrevento.com.br (as reservas caem 15m antes de cada sessão)

Duração: 30 minutos

Sinopse: Uma mulher recebe de presente, de sua filha, uma caixinha de música, com uma bailarina. Entre colares e a dança da bailarina, ela se lembra dos sonhos esquecidos e abandonados e questiona o equilíbrio que buscou e que encontrou, mas que a afastou do risco, do medo, da queda e das emoções mais profundas que sua filha, agora, como quando pequena, teima em despertar.

Ficha Técnica: REALIZAÇÃO E CONCEPÇÃO VISUAL: GRUPO SOBREVENTO TEXTO, INTERPRETAÇÃO e FIGURINO: Sandra Vargas DIREÇÃO GERAL: Luiz André Cherubini e Sandra Vargas CENOGRAFIA, BONECOS E ADEREÇOS: Grupo Sobrevento ORIENTAÇÃO COREOGRÁFICA: Juliana Pardo ILUMINAÇÃO: Renato Machado OPERAÇÃO DE LUZ E SOM: Marcelo Amaral PRODUÇÃO EXECUTIVA: Maurício Santana PRODUÇÃO LOCAL: Marruá Arte e Cultura ASSESSORIA DE IMPRENSA: Flávia Freire Assessoria de Comunicação

17h/20h

CULTURA LGBTQIA+

CORRIDA POCKET

Local: Armazém Cultural

Avenida Calógeras, nº 5045

No segundo dia de competição, chega a Drag Suzaninha, trazendo seu pocket Show diretamente de Florianópolis. Com uma pegada humorística, sem perder o tom crítico ela vem apresentar o lançamento de seu CD. Nessa noite tão brasileira e quebradora de tabus, junta-se a nossa atração nacional a Dj Compacta Baudelaire Vênus e um show da equipe que os recebe, a Corrida das Drag.

Ficha técnica: Direção e apresentação: Pamella Yule e Meriju Silva / Produção executiva: Meriju Silva / Júri técnico: Thysmy Kyssmy, Andrômeda Black e Rana Foratto / Coordenador de palco: Ariel Ribeiro / Produtores: Maíra Espíndola, Deko Giordan e Pablo Pacheco / Competidoras: Afropaty, Afrodite Fetake, Ariela Black, Benjamin Black, Cher Dellavick e Mariane Cáceres.

17h: Início do evento

17h -18h20: Dj Set Compacta Baudelaire

18h20 – 18h30: Show Corrida das Drag

18h30 – 19h: Shows com Vaiola, Afrodite Fetake e Ariella Black

19h – 19h20: Dj Set Compacta Baudelaire

19h20 – 19h30:Batalha de dublagens

19h30 – 19h50: Show com Suzaninha

19h50 – 20h: Encerramento

18h/00h

CULTURA POPULAR

Local: Em frente à Esplanada Ferroviária

Avenida Calógeras, nº 5045

PARADA DE CARNAVAL

17h Concentração de Blocos e Escolas de Samba de Campo Grande

Capivara Blasé

Cordão Valu

Calcinha Molhada

Evoé Baco

Farofolia

GRES Vila Carvalho

GRES Igrejinha

GRES Deixa falar

GRES Igrejinha GRES Deixa falar 18h Saída do Cortejo

PALCO ESPLANADA

19h Silva

21h Olodum

18h/19h

ARTES CÊNICAS

Roda de conversa

Arte transformação social: caminhos de liberdade e afeto

Lais Dória (homenageada)

Lais Doria é uma multiartista nascida em Ponta Porã, fronteira do Brasil com o Paraguai. Graduada em pedagogia e mestre em artes pela ECA/USP, a artista sul-mato-grossense fundou em 1996 o Centro de arte, educação, cultura, social e meio ambiente – Casa de Ensaio, na cidade de Campo Grande, espaço onde desenvolveu uma metodologia própria, chamada pedagogia das artes emendadas, com foco na arte transformação social para crianças e adolescentes e aplicada no curso “Brincaturas e Teatrices”.

Local: Casa de Ensaio – R. Visc. de Taunay, 203 – Amambai

20h

DANÇA

Desenho do tempo – Marcos Matos e Renata Leoni (MS)

Local: Casa de Ensaio

Rua Visconde de Taunay, 203 – Amambai

Classificação: livre

Duração: 40 min

Sinopse: Desenho no tempo é o encontro entre duas pessoas que dançam a vida e trilham os seus pensamentos do mundo com o corpo. Marcos Mattos e Renata Leoni, amigos e parceiros de longa data, experimentam traçar percursos afetivos por meio das memórias dos encontros e convidam os públicos a partilharem dessa experiência.

Ficha Técnica: Concepção, direção e coreografia: Esther Weitzman I Bailarinos criadores: Marcos Mattos e Renata Leoni I Design Gráfico: Felipe Leoni I Figurinos: Manuela Weitzman I Produção: Arado Cultural/Roberta Siqueira I Assistente de produção/operadora de som: Maura Menezes I Registro foto e vídeo/teaser: Helton Perez/Vaca Azul.