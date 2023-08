Campeão de emendas de Lula, Beto Pereira esquece da Capital e destina recursos para outros municípios do Estado

Campeão de emendas no Mato Grosso do Sul, o deputado federal Beto Pereira (PSDB) é pré-candidato ao cargo de prefeito de Campo Grande pelo PSDB, porém ao receber recursos do governo Lula, não destinou os valores diretamente para a Capital.

O parlamentar está em seu segundo mandato como deputado federal pelo MS e nos últimos quatro anos enviou apenas R$ 1 milhão de emendas para Campo Grande.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liberou emendas para parlamentares que votaram a favor de suas pautas, na Câmara dos Deputados. Um dos deputados que recebeu recursos do petista, no Estado de Mato Grosso do Sul, foi Beto Pereira.

Beto Pereira foi o deputado da bancada federal de MS que mais recebeu emendas do petista. Os valores são de aproximadamente 32 milhões só em 2023 e o destino dos recursos podem ser conferidos no site de Transparência da Câmara.

Confira o destino das emendas nos links abaixo: