Campeonato de skate agita praça do Oscar Salazar acontece nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (16), a partir das 17h, a Praça do Oscar Salazar, localizada na Rua Marques de Herval, 3700, no bairro Oscar Salazar, em Campo Grande, será palco do 1º Best Trick da Rota. O evento de skate, organizado por Gabriel Messias, jovem de 19 anos, tem como objetivo promover o esporte na região.

Os skatistas participantes terão a chance de mostrar suas habilidades, competindo pelo prêmio de melhor manobra. As cinco melhores performances serão premiadas, sendo os prêmios: um shape (peça de skate), uma camiseta da marca DC, dois bonés e R$ 200 em dinheiro.

O Best Trick promete movimentar a comunidade local, incentivando a prática esportiva entre os jovens e praticantes de skate da região.



fonte: novalimanews