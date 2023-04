Campeonato Inglês: Liverpool goleia o Leeds com show de Salah e Jota

O Liverpool voltou a vencer após quatro partidas na temporada 2022/23. Nesta segunda-feira (17), os Reds golearam o Leeds United por 6 a 1 em partida do Campeonato Inglês. Gakpo, Salah (duas vezes), Diogo Jota (duas vezes) e Darwin Nuñez marcaram para os Reds, enquanto Sinisterra descontou para os mandantes.

Com o resultado, o Liverpool é o oitavo colocado, com 47 pontos. O Leeds, por sua vez, é o 16°, com 29.

O Liverpool retorna a campo neste sábado, quando enfrenta o Nottingham Forest, em Anfield, às 11 horas (de Brasília), pela 32ª rodada da Premier League. No mesmo dia, às 8h30, o Leeds United visita o Fulham.

O jogo

O primeiro do gol saiu dos pés de Gakpo. Alexander-Arnold recuperou a bola após vacilo da defesa do leeds, avançou pela direita e encontrou Salah, que cruzou na área, encontrando Gakpo, que balançou a rede. Quatro minutos depois, Salah ampliou. Jota desarmou McKennie antes do meio campo, avançou em rápido contra-ataque e serviu o atacante na entrada da área. O camisa 11 dominou e chutou sem chance para Meslier.

Com dois minutos de segundo tempo, o Leeds diminuiu. Sinisterra aproveitou a falha e Konate na saída de bola, levou a melhor e acertou o gol de Alisson. Não demorou muito e os Reds marcaram o terceiro. Diogo Jota recebeu boa bola de Jones, no meio da defesa e surgiu livre para marcar e encerrar um jejum de pouco mais de um ano sem marcar.

Aos 14, Salah chegou a fazer mais um, mas o lance foi anulado por impedimento no início da jogada. Quatro minutos depois, o camisa 11 balançou a rede novamente. Efetivo em mais um contra-ataque, o Liverpool fez o quarto pouco depois. Robertson avançou bem pela esquerda e cruzou na área. Gakpo ajeitou e Salah estufou a rede.

Diogo Jota fez o quinto do Liverpool aos 28 minutos. Henderson recebeu na esquerda e cruzou rasteiro na área, encontrando o português, que não pegou em cheio, mas mandou ao gol. Antes de tocar na rede, a bola ainda acertou a trave.

Na reta final, Darwin Nuñez fechou a goleada aos 44 minutos. Alexander Arnold lançou para frente, o uruguaio dominou no peito, ajeitou e mandou no canto de Meslier.

