Campeonato Mundial de Xadrez promete final emocionante no Cazaquistão

O Campeonato Mundial de Xadrez chegou a um final emocionante, com a partida empatada rumo ao jogo final.

O número 2 do mundo, o russo Ian Nepomniachtchi, e o chinês Ding Liren estão empatados em 6½-6½ e vão para o 14º e último jogo da série. Um ponto para qualquer um dos jogadores no Saint Regis Astana Hotel, no Cazaquistão, neste sábado (29) garantirá o título.

Se a dupla empatar e terminar em 7 a 7 para a parte clássica do campeonato, o título mundial será decidido por meio de desempates rápidos no domingo (30). Se a dupla ainda estiver empatada, eles competirão em jogos de desempate de blitz.

Este campeonato é bastante diferente das edições anteriores, pois Magnus Carlsen, o atual campeão, decidiu não defender o seu título. O americano Bobby Fischer foi o último grande mestre a desistir de seu título mundial em 1975.

Na ausência de Carlsen, Nepomniachtchi enfrentou o número 3 do mundo, Liren, o jogador chinês com melhor classificação na história, em uma disputa de ida e volta.

Quem vencer, o esporte coroará como campeão pela primeira vez, com Liren estreante e Nepomniachtchi perdendo para Carlsen em 2021, em sua única participação no campeonato.

Liren estará jogando com suas peças brancas para o jogo em que o vencedor leva tudo e ganhou impulso após a derrota do russo no 12º jogo. A dupla empatou na 13ª partida.

O campeonato será transmitido ao vivo no Chess.com a partir das 16h (de Brasília).