SÃO PAULO – Em entrevista a imprensa hoje, o Secretário Estadual de Esportes de São Paulo, Aildo Rodrigues Ferreira, disse que a partir do final de Julho ou início de Agosto o Campeonato Paulista já poderá ter seu retorno, depois de três meses parado, devido à pandemia do Coronavírua. Segundo o Secretário, o Governo espera uma estabilização da pandemia no Estado nas próximas semanas, o que poderá flexibilizar diversas atividades em zonas que ainda estão na fase vermelha, a mais rígida nas medidas de flexibilização.

No dia 1 de Julho o Governador João Dória permitiu que os clubes voltassem com seus treinamentos. Para o Secretário, Isso também poderá facilitar aos clubes, que precisam manter o condicionamento dos atletas.

O Campeonato Paulista foi interrompido em março, quando faltavam dois jogos para o encerramento da primeira fase. Ainda restam seis datas para o final da competição (dois jogos da primeira fase, quartas de final, semifinal e os dois jogos da grande decisão).