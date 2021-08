Em sua quinta edição, o Festival Viva Campo Grande desse ano presta homenagem ao aniversário da capital de Mato Grosso do Sul. O projeto é parte do apoio que a construtora presta a artistas locais, como forma de incentivar a cultura regional e contribuir na geração de renda desse importante setor produtivo do Estado.

Pelo segundo ano consecutivo em formato virtual, por conta da pandemia, o Festival apresenta o Encontros da Quarentena; projeto criado por Leca Harper que consiste em uma série de vídeos com artistas locais, gravados com cada artista em seu estúdio ou residência; e que conta com um canal exclusivo no You Tube, com diversos vídeos já produzidos com extrema qualidade e competência.

Leca Harper explica que “o Encontros da Quarentena foi o que me manteve sã durante toda essa pandemia. Vivi, no começo, aquela solidão de estar afastada dos palcos, longe da ação de fazer música com meus pares. Foi com o projeto que consegui suprir essa falta e mais, teci novas amizades musicais que carregarei para a vida. Hoje, mesmo com o retorno gradual de alguns shows nos bares da cidade, continuaremos na produção dos episódios semanais porque é algo já incorporado a minha rotina, é uma grande banda que criei e saboreio semanalmente”, explica. Para ela, “Ter a oportunidade de o Festival Viva Campo Grande apresentar o Encontros de Quarentena é algo surreal. Nunca imaginei que nosso projeto, iniciado com áudios gravados pelo celular, pudesse chegar a essa representatividade. Nos reuniremos ao vivo e no mesmo local pela primeira vez. Mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade que assumimos para mostrar um pequeno recorte da cultura de nossa terra, reunindo gerações e estilos musicais variados numa grande celebração. O sentimento que tenho aqui é de muita gratidão pela Engepar em abraçar essa ideia. Estamos aqui “comendo o festival com farinha” para não desapontar este voto de confiança, trabalhando com afinco para entregar um show sensacional”, finaliza.

Carlos Clementino, CEO da Engepar, por sua vez diz que “o Encontros da Quarentena, belíssimo projeto criado durante a pandemia, foi escolhido para o Festival desse ano – além do ineditismo e da qualidade musical -, justamente porque pode representar um rito de passagem, já que com o avanço da vacinação em breve poderemos ter a volta dos shows ao vivo, com presença do público. A Engepar tem muito orgulho do Viva Campo Grande, e não poderíamos deixar de homenagear nossa cidade através de seus artistas, e esperamos que o público se divirta e apoie também os nossos artistas”, concluiu.

LIVE SHOW

A live-show contará com 22 vozes de nossa terra no palco do Armazém Cultural; com artistas convidados como Ariel Ribeiro, Béko Santanegra, Cléssia Maia, Daiana Costa, Dany Cristtine, General R3, Gilson Espíndola, Heitor Medeiros, Hugo Carneiro, Jane Jane, Jerry Espíndola, Karina Marques, Maila Marcato, Maria Alice, Marina Dalla, Méri Bandeira, Ton Alves, Tostão e Guarani, Wanda Brito, Wille Bruno e ZeDu; todos acompanhados pela banda formada pelos músicos Leca Harper, Adilson Big Fernandes, Luis Avila, Alex Cavaliere, Zé Fiuza e Leonardo Reis.

SERVIÇO

Engepar Apresenta: Festival Viva Campo Grande – Encontros da Quarentena

Live show em homenagem aos 122 anos de Campo Grande

28 de agosto de 2021, sábado 19 horas

Transmissão: canal da Engepar no Youtube – https://www.youtube.com/channel/UC5Z9YqxpZx_6pF-YgPDaRuQ