A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio de sua Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), aderiu à campanha nacional de turismo “Meu Destino É Brasil”, uma ação conjunta sobre turismo em âmbito nacional. As ações começam, oficialmente, na segunda-feira que vem, dia (1) de junho.

A campanha visa trabalhar o sentimento de pertencimento e unidade, estimulando as pessoas a aproveitar melhor o Brasil e contribuir para a retomada do setor.

#Meu Destino É Brasil incentiva a busca por experiências, apresentando o país como o melhor destino pós Covid-19, e mostra o melhor dos destinos e suas potencialidades para quem quer relaxar ou curtir, sentir o calor das praias e rios, ou o frio das montanhas.

Dentro das temáticas a serem abordadas, uma das mais importantes é promover e manter viva a história, cultura, tradições e costumes, valorizando a memória e os espaços da Cidade Morena, bem como despertar o interesse das pessoas em conhecê-la.

Esta é uma oportunidade de interligar e integrar as várias faces do município, assim, a comunidade local, bem como os turistas, passam a conhecê-lo mais, aumentando o sentimento de pertença, acabando com aquela velha questão de que em Campo Grande não tem nada para fazer.

A oferta de roteiros em Campo Grande é ampla, permeando com destaque os segmentos de eventos e negócios, cultural, gastronômico, rural e ecológico, sem falar da excelente infraestrutura existente na cidade e entorno.