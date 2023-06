Campo Grande agora tem o Dia Municipal de Doação de Livros e Incentivo

Campo Grande agora tem em seu calendário oficial o Dia Municipal da Doação de Livros e do Incentivo à Leitura, que será anualmente comemorado em 16 de agosto. Projeto do vereador Ronilço Guerreiro foi sancionado pela prefeita Adriane Lopes e publicado no Diário Oficial.

“Mais um passo para fazer de Campo Grande uma cidade de leitores. Com nossos projetos já distribuímos anualmente mais de 200 mil livros e isso graças a doações. Sempre digo que livro parado não conta história, por isso agora temos um dia de doação de livro e de incentivo à leitura e fico muito feliz com a celeridade do executivo na sanção da lei”, comentou Guerreiro. “Estamos em todos os cantos da cidade com nossos projetos de incentivo à leitura e isso prova que as pessoas gostam sim de ler, o que precisamos é fortalecer a democratização do livro”, complementou.

Em sua justificativa, o projeto aponta que visa incentivar as pessoas a realizarem doação e circulação de livros para proporcionar que os munícipes tenham maior acesso à cultura. “A doação é um ato de solidariedade entre pessoas, o que promove no município um ambiente colaborativo. Esta ação possibilita que crianças e jovens tenham maior acesso a obras literárias ou didáticas, estimulando a leitura e gerando um investimento no futuro com mais educação”, diz trecho da justificativa.

Para a data, Guerreiro já pensa em uma série de atividades. “Vamos montar um dia muito legal, encontrar parcerias e reforçar a importância da data. São tantos livros que hoje estão parados em gavetas, armários e que podem mudar a vida das pessoas. Esse é o objetivo, fazer o livro circular”, finalizou o vereador dos livros.