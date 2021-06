Campo Grande ampliou o público geral que pode se vacinar nesta sexta-feira (25) contra Covid-19. Na cidade, qualquer pessoa com 44 anos ou mais já pode tomar a primeira dose contra a doença.

Continuam recebendo a primeira dose trabalhadores industriais a partir de 25 anos de idade. Na Capital, quem tomou a primeira dose da Coronavac até 10 de junho pode procurar um dos pontos de vacinação para receber a segunda dose.

A segunda dose da Astrazeneca continua sendo aplicada para pessoas com primeira dose recebida até 25 de abril. A vacinação para o público geral, apenas pela faixa etária, acontece nos drives-thru do Ayrton Senna, Albano Franco, Cassems, UCDB, no Guanandizão e IMPCG.

Confira pontos de vacinação: