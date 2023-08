Campo Grande comemora 124 anos e população tem opções de shows, teatro e desfile no fim de semana

No fim de semana do aniversário de 124 anos de Campo Grande – comemorado no dia 26 de agosto (sábado) -, o presente é para a população, com diversas opções culturais a partir de quinta-feira (24) até domingo (27). O destaque é para o 1° Festival Reviva + Campo Grande com inúmeras atrações, incluindo apresentações de dança, teatro e shows.

No domingo terá a estreia do Pantanal de Melodias, projeto realizado com recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura, que vai levar shows instrumentais com ritmos do Estado e da fronteira aos parques e espaços públicos. Uma programação interessante e divertida para aproveitar com a família.

Confira abaixo os principais eventos a partir desta quinta-feira até domingo (27):

Quinta-feira (24)

Nesta quinta-feira, a programação do 1° Festival Reviva + Campo Grande 124 anos conta com diversas atrações:

17h – Teatro O Carteiro (Palhaço Ritalino/PR)

18h – Dança Silêncio Branco (Ginga Cia de Dança/MS)

19h – Show Geraldo Espíndola

20h – Dany Cristinne

21h – Gideão Dias

22h – Os Gonzagas

Local: Esplanada Ferroviária

Entrada: Gratuita

Mr. Hoppy – nesta noite de quinta-feira , o bar Mr. Hoppy terá a apresentação do cantor Vitor Alves

Horário: a partir das 18h

Local: Mr. Hoppy, Rua Padre João Crippa, 947 – Centro

Entrada: Gratuita

Sexta-feira (25)

Confira a programação do 1°Festival Reviva + Campo Grande 124 anos:

9h – Dança com os grupos VERMELHO (Coletivo Femme/ MS), MAJESTIC (Grupo Tahul/ MS), MÚMIAS (Sansoucci/ MS), VOGUE DAS ESTRELAS (Hands Up MS/ MS), PROCEDIMENTO #6 (Jackeline Mourão Nunes/ MS)

14h – Circo Apoeme-se: Intervenção Circo-poética (Cia Apoema/ MS)

16h – Performances de artes visuais: Dança um grupo de liberdade – Vitor Figueiredo, Cata-lendas – Thalya Ariadna, Cecílio Vera – Arte Naif

16h – Teatro Revolução (Teatral Grupo de Risco/MS)

18h – Cartografia (Grupo Contemporâneo de Dança Livre/MG)

19h – Banda On The Road

20h – Show de Érika Espíndola e Flávio Bernardo

21h – Banda Haiwanna

22h – Show da banda Filho dos Livres

Sesc Cultura – o Sesc recebe a apresentação musical “A mulher que comeu a maçã”, com Sofia Basso e Letícia Dias.

Horário: 19h

Local: Sesc Cultura, na Avenida Afonso Pena, 2270 – Centro

Entrada: gratuita

Mr. Hoppy – a sexta-feira no bar Mr. Hoppy terá a apresentação do grupo Farofa Musical. Além disso, o local também contará com o “Rolê de Brechó – edição saldão”

Horário: a partir das 18h

Local: Mr. Hoppy, Rua Padre João Crippa, 947 – Centro

Entrada: Gratuita

Sábado (26)

O tradicional desfile cívico-militar de Campo Grande contará com 52 entidades participantes no aniversário de 124 anos da Cidade Morena. Estarão presentes no desfile as secretarias municipais, associações, escolas públicas e privadas, bandas, entidades filantrópicas, entre outras.

Horário: início às 8h

Local: trecho que abrange a Rua 13 de Maio, entre a Mato Grosso e a rua 7 de Setembro

Programação do 1°Festival Reviva + Campo Grande 124 anos:

10h – Dança: Labirinto (Eapaço de Dança Selma Azambuja/MS); Streetpop Vertentes (Street Pop/MS); Ethnic Fusion (Ana Carolina Razzini/MS)

15h – Teatro: O Amigo Fiel (Sobrevento/SP)

16h – Performances de artes visuais: Pluralidades Culturais – Ana Duarte; Projeção Mapeada Oh! Pantanal – Darte; Tradicional Pocket Show (Circo Le Chapeau – MS); Show do Grupo Tiquequê

17h – Teatro: Opereta Pantaneira (Breno Moroni e Eduardo Martinell/MS)

18h – Dança: Minhas Picenladas Dançam (Funk-se)

19h – EDQ – Interpretando o Pantanal

20h – Show Jerry Espíndola

21h –Projeto Kzulo

22h – Chicão Castro

Made in Samba – O grupo Made in Samba traz um pagodinho para animar o aniversário de Campo Grande, no Farol da Lagoa.

Horário: a partir das 17h

Local: Farol da Lagoa – Rua Antônio Marques, 537

Entrada: R$ 20,00

Apresentação Circense com New York Circus

Horário: 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza, Av. Ernesto Geisel, 2.300 – Jockey Clube

Entrada: Gratuita

Mr. Hoppy – no sábado, a apresentação no Mr. Hoppy fica por conta dos Barganhas Band

Horário: a partir das 18h

Local: Mr. Hoppy, Rua Padre João Crippa, 947 – Centro

Entrada: Gratuita

Domingo (27)

Ilusionista Thiper – venha interagir com a mágica do ilusionista Thiper que se apresenta no Espaço Sesc, no Shopping Norte Sul.

Horário: 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul, Av. Ernesto Geisel, 2300 – Jockey Clube

Entrada: Gratuita

Mr. Hoppy – o bar Mr. Hoppy recebe a presença da cantora Rhaysla. Para consumo de artesanatos e outras peças artísticas, o local também terá a Feira Madre Loca – mães empreendedoras

Horário: a partir das 18h

Local: Mr. Hoppy, Rua Padre João Crippa, 947 – Centro

Entrada: Gratuita

Pantanal de Melodias – Campo Grande e outras cidade de Mato Grosso do Sul recebem a ação itinerante Pantanal de Melodias, um projeto com recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura, que vai levar a parques e espaços públicos shows instrumentais com ritmos do Estado e da fronteira. Neste domingo, a estreia será com a banda Gabana, também terá sorteio de brindes.

Hora: a partir das 16h30

Local: estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal, na Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

João Flores, Programa de Estágio Supervisionado

Fotos: PMCG