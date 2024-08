Campo Grande completa quase 10 anos com IDEB abaixo da meta na rede municipal

Campo Grande continua com notas abaixo da média nacional no que se refere ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) das escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) do ensino fundamental. Nos últimos dez anos, a capital não conseguiu atingir a meta de eficiência proposta pelo Ministério da Educação (MEC).

Desde 2015 a capital mantém-se aquém das metas do MEC. Confira:

Anos Iniciais

2015 – 5,4 (Meta 5,6)

2017 – 5,7 (Meta 5,8)

2019 – 5,7 (Meta 6,1)

2021 – 5,4 (Meta 6,3)

2023 – 5,3 (Meta a Estabelecer *)

Anos Finais

2015 – 5 (Meta 5 – última vez em que a meta foi alcançada em Campo Grande)

2017 – 5 (Meta 5,2)

2019 – 5 (Meta 5,5)

2021 – 5,2 (Meta 5,7)

2023 – 4,8 (Meta a Estabelecer *)

Vale lembrar que as metas são crescentes e, portanto, certamente a capital mantém-se abaixo delas.

Para o deputado federal Beto Pereira, pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Campo Grande, o resultado negativo é fruto da ausência de políticas públicas para a educação campo-grandense. “Não há a implantação de políticas públicas voltadas à educação em tempo integral, não se valoriza os professores, não há recomposição da aprendizagem e alfabetização, bem como, reformas e ampliações das unidades escolares. Isso tudo influi na piora das condições pedagógicas, tecnológicas e estruturais para a aprendizagem. Vamos mudar isso”, assegurou.

É na educação infantil que se formam as bases da educação. As prefeituras são prioritariamente responsáveis por esta etapa, composta por creche e pré-escola, e os anos iniciais do ensino fundamental (1.º ao 5.º ano). Campo Grande está em 17.ª entre as capitais no novo índice de alfabetização do Ministério da Educação (MEC), divulgado em maio. Só 41,6% das crianças do 2.º ano sabem ler e escrever, abaixo da meta prevista pelo MEC (44,3%).

“O próximo prefeito de Campo Grande terá de lidar com questões como criação de bases para alfabetização e ampliação do tempo integral na pré-escola. Faltam 8.000 vagas em creche, por exemplo. A educação infantil é fundamental”, disse Beto Pereira.

Quando prefeito de Terenos, no período de 2005 a 2012, Beto Pereira aumentou paulatinamente, a cada checagem bianual, o resultado do Ideb municipal. Para se ter uma ideia, em 2012 o município obteve nota 6,5, meta estabelecida pelo MEC para Terenos para o ano de 2021. “Isso foi fruto de investimentos na infraestrutura, nos professores e nos alunos”, disse o pré-candidato.

Os dados

O MEC (Ministério da Educação) e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgaram, na manhã de quarta-feira (14), os resultados de 2023 do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

Os índices são referentes às escolas públicas participantes das aplicações censitárias do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação) e do Ideb. Os dados são publicados bianualmente, a partir de cada edição executada do Saeb. Os resultados de 2023 apontam que a educação ofertada na REE (Rede Estadual de Ensino), apresenta-se em evolução na aprendizagem dos estudantes sul-mato-grossenses, transpondo os impactos causados em 2020 e 2021 pela pandemia da Covid-19.