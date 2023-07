Campo Grande consegue classificação para fortalecer segurança nas escolas

Rotatória será substituída por semáforos; prefeitura promete entregar obra até início de agosto

Obra na avenida Três Barras interditou diversas ruas nas redondezas e gerou caos no trânsito, na manhã deste sábado (15).

As ruas interditadas são José Nogueira Vieira – entre a rua Final e avenida Três Barras, a rua Marquês de Lavradio – entre a rua Cayova e a avenida Três Barras. A avenida Três Barras está interditada entre a rua Fernão Dias, Miguel Sútil e a avenida José Nogueira Vieira.

Fila de carros de 200 metros e buzinaço se formou no local. Agentes de trânsito chegaram a ser alvos de ofensas de motoristas impacientes com o congestionamento.

O Correio do Estado flagrou a fila de veículos. Veja o vídeo:

Apesar do caos, as vias estão bem sinalizadas com placas de desvio. No local, havia fiscais de trânsito orientando condutores.

As interdições visam minimizar os impactos causados pelas intervenções, garantindo fluidez e opções aos usuários da via.

A previsão é que as obras sejam finalizadas até o início de agosto, de acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG).

Obras na av. Três Barras. Crédito: Prefeitura de Campo Grande

As obras consistem em transformar a rotatória em semáforos. Ou seja, a readequação compreende em retirar a rotatória, instalar dois conjuntos semafóricos com 20 porta focos e adotar mão única em uma quadra da rua Domingo Jorge Velho e rua Miguel Sutil.

Também já foram realizados serviços de drenagem, pavimentação, alargamento da via e implantação de meio-fio e sarjeta.

De acordo com a prefeitura, sem a rotatória e com a construção de canteiros onde serão instalados os semáforos, acaba o estreitamento da avenida Três Barras nesse trecho, que passará a ter duas pistas de rolamento.

Atualmente, como a preferência é para quem está fazendo a rotatória, se formam filas dos veículos que vão em direção à região do bairro Rita Vieira ou daqueles que vão para a região do bairro Tiradentes, pela Rua José Nogueira Vieira.

Objetivo é desafogar o trânsito e diminuir a fila quilométrica de veículos que se forma para atravessar a rotatória, garantindo fluidez e opções aos usuários da via.

Ainda segundo a prefeitura, outra alteração prevista é para quem vem do Bairro Vilas Boas, pela Rua Domingo Jorge Velho, que passará a ser mão única na última quadra.

O condutor não conseguirá entrar diretamente na Avenida Três Barras, tendo que entrar à direita na Manoel da Nóbrega e depois à esquerda na Miguel Sutil, que também será mão única, em direção à Avenida Três Barras, onde também haverá semáforo.

Rotas alternativas

A prefeitura listou uma série de rotas alternativas para fugir deste trecho interditado. Confira: