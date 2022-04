A capital de Mato Grosso do Sul está entre as dez do país que está preparada para receber a tecnologia 5G. Levantamento exclusivo realizado pela Globo e mostrado no Jornal Nacional desta quinta-feira (28) mostra que nove capitais e o Distrito Federal já têm leis que permitem instalar os dispositivos, que precisam ficar no alto de prédios ou em postes de iluminação pública para a tecnologia entrar em funcionamento.

A expectativa é que o 5G chegue ao Brasil em três meses. Na vanguarda de muitas capitais, Campo Grande publicou em 13 de abril deste ano, em edição extra do Diário Oficial, a Lei Complementar n. 447, que dispõe sobre as normas urbanísticas específicas para a instalação das estruturas de suporte para as Estações Transmissoras de Radiocomunicação (ETRs), autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Com isso, Campo Grande ficou definitivamente pronta para que as operadoras comecem a implantar a nova tecnologia 5G. A capital sul-mato-grossense também é o primeiro município do Estado que vai receber a tecnologia que promete revolucionar o modo de navegação na internet através de dispositivos que usam a rede de telefonia móvel.

Com a chegada do 5G, espera-se que a velocidade desse tipo de conexão seja até 100 vezes maior que a atual, o que permitirá um avanço que promete revolucionar a medicina, por exemplo. Um médico a milhares de quilômetros de distância poderá operar o paciente com a ajuda de um robô, já que a conexão mais rápida e segura permitirá algo assim.

Os municípios poderão avançar em diversas áreas como segurança pública; na própria telemedicina, já citada; em educação à distância; dispositivos compatíveis com a internet das coisas e diversos tipos de automação. Além disso, é um compromisso das operadoras expandir os serviços oferecidos através da tecnologia atual (4G), o que contribuirá para a inclusão digital de parte da população que reside em áreas periféricas e não possuem sinal do celular de qualidade.

“Estamos na vanguarda da tecnologia, junto com outras nove capitais, que estão definitivamente prontos para receber a nova tecnologia 5G e os seus benefícios nas mais diversas áreas, levando serviços cada vez melhores para a população. A expectativa é que com essa nova tecnologia as operadoras ofereçam um serviço móvel de mais qualidade para a nossa população e que mais empresas do ramo de tecnologia se estabeleçam em Campo Grande”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

Na matéria exibida no Jornal nacional, Luciano Atutz – porta-voz do Movimento Antene-se, alerta que a modernização não será tão rápida. “É um procedimento que não se faz da noite para o dia. É necessário tempo de locação, identificação dos locais, contratação e licenciamento, que sim, se a gente pensar por esse prisma, está já em cima da hora para implantar o 5G nas capitais brasileiras”.

Em Campo Grande, a legislação foi desenvolvida a partir da criação de um grupo técnico, que elaborou um instrumento aderente às legislações federais vigentes. Participaram do grupo técnico: Gabinete do Prefeito, Agência de Tecnologia (Agetec), Planejamento Urbano (Planurb), Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Subprefeituras e a Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos (Sugepe).

Além da capital de Mato Grosso do Sul estão preparadas para receber a quinta geração da rede de telefonia móvel: Boa Vista, Curitiba, Distrito Federal, Fortaleza, Florianópolis, Natal, Porto Alegre, São Paulo e Vitória.