Campo Grande: Instalação de semáforo pontua mais uma conquista do mandato do deputado Jamilson Name

Por meio de Indicações, os deputados estaduais encaminham solicitações da população, às autoridades competentes, tais como: reparos na pavimentação asfáltica de vias públicas, encascalhamento de rodovias, poda de árvores, reformas, restabelecimento da iluminação pública, limpeza de áreas públicas, dentre outras.A pedido dos moradores do bairro Monte Castelo, foi encaminhado à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), pedido de instalação de um semáforo na Rua Rio de Janeiro, esquina com a Av. Monte Castelo.Os moradores da região relataram acidentes diários no cruzamento das vias, e pediram que, com urgência, a sinalização fosse implantada.Prontamente, o deputado enviou a solicitação ao diretor da AGETRAN, Janine de Lima Bruno, que, de imediato, atendeu ao pleito do parlamentar: o serviço foi executado e a melhoria já é uma realidade que leva mais segurança ao trânsito do bairro Monte Castelo, que fica na região central da Capital. O ofício com a devolutiva informando a execução do serviço foi expedido no dia 16 de agosto de 2023.Solicitações como essas podem ser encaminhadas ao parlamentar, que está sempre a disposição da população! O contato pode ser feito por telefone no número 67 3389-6440, redes sociais no @depjamilson, e também por e-mail: jamilsonname@gmail.com ou diretamente no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.