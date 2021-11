Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, da Onu. Ao encontro desse objetivo, Campo Grande irá investir R$ 150 mil no setor de empreendedorismo feminino em 2022. A ideia é atender 400 mulheres em oficinas, workshops e palestras com objetivo de qualificar as mulheres ensinando técnicas de negociação, marketing e finanças, que possibilitem abrir seu próprio negócio e alcançar sua autonomia econômica.

O evento está programado para março de 22 e foi denominado “Inspiração Feminina – um salto no empreendedorismo”. Patrícia Saraiva de Moraes, gerente de Fomento a Indústria, Comércio e Serviço da Sidagro explica a proposta. “Nossa meta é promover um período de ações para fomentar e incentivar o empreendedorismo feminino na Capital, para capacitar aproximadamente 400 mulheres com um cronograma de oficinas, workshops, seminários e palestras que acontecerão em espaços públicos e/ou privados”.

Segundo Ângelo Mateus Prochmann, superintendente de Captação de Recursos e Convênios da Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos (SUGEPE), o evento vai reforçar a importância do papel da mulher na economia. “A importância desse tipo de ação é a possibilidade de resgatar, principalmente neste momento de pós-pandemia, a retomada da economia e o fortalecimento do papel da mulher enquanto empreendedora e a proposta também abre a possibilidade de atender mães de famílias vítimas de violência que poderão ser atendidas com as palestras”.

O recurso, destinado a Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) foi liberado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Dr. Luiz Ovando e ao todo são 156 mil, sendo que a Prefeitura deve incluir mais de 6 mil de contrapartida.

Público alvo

As ações serão divulgadas a partir de fevereiro de 2022 e serão todas gratuitas. O público-alvo para o programa é constituído por mulheres de Campo Grande que são ou que pretendem ser empreendedoras e que tenham ou queiram iniciar o seu próprio negócio, com um olhar mais sensível às mulheres mães de família, mulheres que sustentam sozinhas seus lares e/ou em estado de vulnerabilidade.

“Nossa expectativa quanto a esse programa é que as mulheres possam ter uma qualificação profissional com o qual elas possam prover recursos para suas famílias, aumentando sua autoestima, dignidade e perspectiva futura para os seus”, declara o deputado Luiz Ovando, autor da emenda parlamentar que destinou a verba para o programa.

Além disso, para 2022 a SIDAGRO está preparando mais cursos voltados ao empreendedorismo que acontecerão nas Incubadoras Municipais de Campo Grande que iniciarão em fevereiro, de forma gratuita e aberto a todo público. Toda programação pode ser acompanhada pelo site www.campogrande.ms.gov.br/sidagro/