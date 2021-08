Nesta terça-feira, dia 03 de agosto, Campo Grande ultrapassou a marca de 800 mil vacinas contra a Covid-19 aplicadas, chegando a 52% de toda a população, aproximadamente 477,2 mil pessoas, vacinada com a primeira dose.

De acordo com dados parciais do “Vacinômetro”, a Capital já tem 323.068 pessoas vacinadas com as duas doses ou dose única, o que representa 35.66% da população campo-grandense. A Capital Sul-mato-grossense está entre as cidades com maior cobertura vacinal do país.

“Esse é o resultado do esforço de toda a nossa equipe que está empenhada neste trabalho. Temos trabalhado diurtunamente para garantir que a população seja vacinada o mais rápido possível e a resposta tem sido positiva. Temos tido uma boa adesão de todos os públicos e esperando continuar desta forma para avançar ainda mais”, comentou o secretário municipal de Saúde, José Mauro.

Hoje a vacinação segue até às 22h nos drives e polos para o público de 26 anos ou mais e para quem precisa tomar a segunda dose dos imunizantes da Coronavac e Pfizer.