Campo Grande lidera abertura de empresas com a Gestão Adriane Lopes

Campo Grande se destaca como líder estadual na abertura de novas empresas em 2024, com 4.344 registros, graças às medidas de desburocratização implementadas pela prefeita Adriane Lopes (PP). Desde abril de 2022, o tempo para abrir uma empresa caiu de 1 dia e 20 horas para apenas 6 horas. A cidade representa mais de 41% das novas empresas de Mato Grosso do Sul e está se consolidando como um hub de inovação, com investimentos em infraestrutura e apoio a startups e pequenas empresas.

Além da desburocratização, a gestão de Adriane Lopes impulsionou o empreendedorismo e a inovação na Capital. O Parque Tecnológico da cidade oferece capacitação gratuita, consultorias e incentivos a startups e pequenas empresas, fortalecendo a economia local.

A prefeita Lopes investiu na melhoria da infraestrutura dos polos empresariais, como a pavimentação e drenagem, e recentemente concluiu a Emei Inápolis, beneficiando a educação infantil das famílias no núcleo industrial.

Campo Grande representa mais de 41% das novas empresas em Mato Grosso do Sul, com 7.706 registros em 2024, um aumento de 9,16% em relação ao ano anterior. Esses avanços destacam a cidade como um hub de inovação e negócios, com uma economia em expansão e um futuro promissor.