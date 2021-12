No dia 07 de dezembro, Campo Grande receberá a maior autoridade do Krav Maga na América Latina, Grão Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-vermelha – 8º Dan), para o lançamento do livro “KRAV MAGA – O Legado de Imi Lichtenfeld”, escrito por ele e sua esposa, companheira nas ações da Federação Sul Americana de Krav Maga, Sandra Lichtenstein. O evento, que contará com uma explanação dos autores sobre a obra e sessão de autógrafos, será realizado a partir das 19h, à Rua Rui Barbosa, 4430, Centro, Campo Grande-MS.

Após 15 anos de pesquisas e de coleta de relatos das pessoas que conviveram com Imi Lichtenfeld, a obra traz o contexto político e histórico em que nasceu e cresceu o criador do Krav Maga, sua formação, a luta contra o fascismo, a viagem que levou dois anos, da Bratislava até Israel, onde se estabeleceu e desenvolveu o Krav Maga como arte de defesa pessoal, feito que deu a ele reconhecimento mundial.

“KRAV MAGA – O Legado de Imi Lichtenfeld” é o sexto livro escrito por Grão Mestre Kobi Lichtenstein (o quinto em português). Ele foi aluno direto de Imi Lichtenfeld e seu primeiro faixa-preta designado a difundir o Krav Maga fora do Estado de Israel. Grão Mestre Kobi chegou ao Brasil em janeiro de 1990, onde iniciou o trabalho que hoje tem reconhecimento mundial por preservar a obra de Imi da forma como foi criada.

“Diferente dos livros anteriores, este traz muito mais do que informação. Hoje, com mais de 50 anos de vivência em Krav Maga, acredito que escrever esta obra, em parceria com a Sandra, tornou-se um marco para nós e para a história que construímos por meio da Federação Sul Americana de Krav Maga”, afirma Grão Mestre Kobi. E completa: “Ficamos honrados em compartilhar a filosofia que nasceu da essência de um humanista que se tornou cidadão do mundo por seu legado”.

Serviço: lançamento do livro “KRAV MAGA – O Legado de Imi Lichtenfeld”

Data: 07 de dezembro de 2021

Horário: a partir das 19h

Local: à Rua Rui Barbosa, 4430, Centro, Campo Grande-MS

Aberto ao público

