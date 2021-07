Na última sessão do primeiro semestre de 2021, nesta quinta-feira (15), o vereador Otávio Trad (PSD), líder do partido na Câmara Municipal, usou a tribuna para avaliar a atuação da Prefeitura de Campo Grande. “Recapitulação o governo do PSD neste primeiro semestre tivemos uma atuação presente do prefeito Marquinhos Trad e toda sua equipe. Mesmo diante da pandemia da Covid-19 a cidade não parou”, destacou o vereador.

O líder do partido enumerou o trabalho da gestão. “Foi lançado o Reviva mais, que é a segunda etapa do programa; a Prefeitura apresentou o projeto de reformulação da Lei do Prodes, que é de 1999; foram inauguradas inúmeras academias ao ar livre, além de um avanço significativo na área da habitação da Capital”, concluiu.

Vacinação – O parlamentar finalizou destacando a celeridade no processo de imunização da Capital. “Fomos considerados um município modelo na vacinação diversas vezes”. Conforme o vacinômetro de hoje, 405.628 pessoas receberam a primeira dose e 264.921 campo-grandenses já tomaram a segunda dose ou dose única.

#PraCegoVer: Fotografia. Vereador Otávio Trad, visto de frente, da cabeça até a cintura, de camisa listrada azul e branca, gravata preta, terno preto, usando máscara branca. O vereador está falando ao microfone no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande. Fim da descrição.