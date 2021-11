O prefeito Marquinhos Trad anunciou, na tarde desta sexta-feira, que Campo Grande não terá Carnaval de rua no próximo ano. A decisão levou em conta a preocupação das autoridades de Saúde com a Covid-19.

“Estamos retomando, de maneira gradual, a nossa vida normal, mas ainda vivemos a incerteza do afastamento do perigo da Covid-19 e o surgimento de novas variantes, que preocupam técnicos em Saúde do mundo inteiro. Em razão disso, em Campo Grande, optamos por não ter o Carnaval de rua. Seria imprudente e irresponsável contrariar a ciência e colocar em risco a saúde da nossa gente”, justificou o prefeito Marquinhos Trad.

A Prefeitura dará todas as condições as Escolas de Samba, através da LIENCA – Liga das Escolas de Samba de Campo Grande, bem como já abriu o diálogo para a construção de um possível novo formato para a realização dos desfiles, de forma on-line e seguindo as legislações vigentes no período.

Os eventos particulares, realizados em clubes ou casas noturnas, terão que seguir regras de biossegurança, que serão definidas, excepcionalmente, por uma comissão a ser criada para este fim.