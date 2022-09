Campo Grande já estará com o sinal 5G liberado a partir da segunda-feira (19). A decisão foi tomada hoje (14) em reunião do Gaispi, grupo criado pela Anatel para cuidar da ativação da internet 5G na faixa de 3,5 gigahertz (GHz), que oferece maior velocidade, estabilidade e menor tempo de latência (resposta).

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, publicou a novidade em suas redes sociais. Como previsto, além da capital de Mato Grosso Sul também terão o sinal liberado Aracaju (SE), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Maceió (AL), São Luís (MA) e Teresina (PI). Caberá às operadoras Claro, TIM e Vivo oferecer o serviço aos seus clientes.

Com esta liberação da rede de telefonia móvel de quinta geração, na faixa de 3,5 gigahertz (GHz), já são 22 cidades contempladas.

Campo Grande estava preparada para receber o sinal desde abril quando publicou a Lei Complementar n. 447, que dispõe sobre as normas urbanísticas específicas para a instalação das estruturas de suporte para as Estações Transmissoras de Radiocomunicação (ETRs), autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

“A administração municipal se adiantou e preparou toda a legislação necessária para a implantação da tecnologia na capital. Concluímos essa etapa antes mesmo do prazo proposto pela Anatel”, declarou a prefeita Adriane Lopes.

Ao modernizar e atualizar a legislação municipal, Campo Grande pode avançar em diversas áreas como segurança pública, telemedicina, educação à distância, cidades inteligentes e automação. Além disso, a expansão dos serviços contribui para a inclusão social dos cidadãos que residem em áreas periféricas e não possuem sinal do celular de qualidade.

Além disso, Campo Grande tem um site de informações para auxiliar os usuários sobre a implantação do 5G. A página conta com legislações vigentes, lista com os celulares certificados para receber a tecnologia autorizados pela Anatel. Também tem uma aba para que as operadoras disponibilizem e mantenham atualizadas as informações sobre a geolocalização dos equipamentos, conforme vão sendo instalados, e uma área com as principais perguntas e respostas mais buscadas sobre o assunto.

“O 5G é a evolução da atual tecnologia da telefonia móvel. A população pode esperar uma conexão até 100x mais veloz, com tempo de resposta muito mais rápido e melhor qualidade. A experiência que você tem na sua casa você terá no celular para assistir vídeos, jogar ou realizar uma reunião online”, conclui o diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação Paulo Fernando Cardoso.

Ainda falta ativar o 5G puro em: Porto Velho (RO); Rio Branco (AC); Macapá (AP); Manaus (AM); e Belém (PA), todas na região Norte. Nas demais cidades do país, a previsão para a ativação acontecerá gradualmente, até 2029, segundo a Anatel.