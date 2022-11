A Prefeitura de Campo Grande recebeu certificados com o “Selo Verde Internacional de Ações Sustentáveis” durante o II Fórum Internacional de Cidades Sustentáveis – Clima & Biodiversidade, que aconteceu nos dias 10 e 11 de novembro em Maceió (AL).

O Executivo Municipal foi reconhecido por meio da apresentação dos Projetos de Boas Práticas “Adoção de Controle de Transporte de Resíduos por meio Eletrônico E-CTR para os Resíduos da Construção Civil” e “Campo Grande: Cidade Biofílica e Biodiversa”, que atuam efetivamente em ações que são referência para outros segmentos, demonstrando resultados concretos, com políticas inovadoras, inspiradoras e que apresentaram melhora integrada da vida nas cidades.

Ainda em Maceió, a Prefeitura recebeu o prêmio pela “Gestão das Unidades de Conservação do município de Campo Grande, durante a Pandemia do Covid-19”, pelo Programa Municipal de Educação Ambiental.

O reconhecimento é concedido pelo Instituto Nacional Socioambiental de Educação (Instituto ANAMMA) e sua mantenedora, a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (ANAMMA) em parceria com RED Argentina de Municípios Frente Al Cambio Climático.

Também durante o Fórum o município apresentou suas ferramentas e experiências adotadas no enfrentamento às mudanças climáticas, a manutenção da biodiversidade no meio urbano, bem como as políticas implementadas para a preservação das florestas urbanas.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Luís Eduardo Costa, destacou a relevância dos trabalhos realizados pela gestão municipal que são importantes para essa e para as futuras gerações.

“Campo Grande recebe um reconhecimento importante, como uma cidade que se preocupa com o bem-estar da sociedade. Temos uma capital que foi construída durante algumas décadas e hoje podemos dizer que temos políticas públicas efetivadas em prol de nossos cidadãos. Vivemos em uma cidade com uma grande biodiversidade, respeitamos ela e mais do que isso, visamos garantir que sejamos exemplo para as demais cidades”, apontou.

Para a diretora de planejamento ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Mariana Massud, o prêmio é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela gestão municipal. “Isso nos mostra que estamos no caminho certo. A educação ambiental é fundamental para a conscientização da população e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações”.