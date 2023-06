Campo Grande registra três ciclistas mortos no trânsito em 2023

Dados divulgados pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), ao Correio do Estado apontam que de janeiro a maio de 2023, já foram registrados 96 acidentes envolvendo ciclistas, sendo três com vítimas fatais, 85 com vítimas não fatais e nove sem vítimas nas ruas e avenidas de Campo Grande.

Ainda conforme levantamento, em 2022, de janeiro a abril foram 95 acidentes envolvendo ciclistas, um com vítima fatal e 94 com vítimas não fatais. Durante todo o ano, seis ciclistas morreram em acidente de trânsito, sendo registrados 263 sem vítimas fatais e 23 sem vítimas, totalizando 292 ocorrências.

De acordo com dados do DataSUS, ferramenta do Ministério da Saúde, em uma década (2012-2022) o número de internações de ciclistas envolvidos em acidentes cresceu 71% no país. No último ano, 15.098 ciclistas foram hospitalizados e 316 mortes no trânsito foram registradas.

Já neste ano, até março, o Sistema Único de Sáude (SUS) contabilizou 3.543 internações e 74 pessoas morreram. No último ano, em Mato Grosso do Sul, foram registradas 212 internações de ciclistas traumatizados em acidentes, um aumento de 58% em relação a 2021.

“Esses dados demonstram a importância de termos atenção e iniciativas focadas nesse público. O uso da bicicleta cresceu no Brasil e exige uma abordagem de prevenção ao sinistro”, avalia o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), Antônio Meira Junior.

Conforme o diretor científico da Abramet, Flavio Adura, a superioridade numérica dos acidentes envolvendo pedestres e motociclistas fez com que os ciclistas fossem negligenciados enquanto objeto de políticas de prevenção

“Ciclistas percorrem ruas e estradas, partilhando espaço com veículos pesados e, muitas vezes, sequer sendo percebidos. Comparada a alguém que se desloca em um automóvel, uma pessoa que circula em uma bicicleta tem uma probabilidade de óbito 8 vezes maior”, ressaltou.

Frota de bicicletas

De acordo com uma pesquisa feita em 2021 pela especialista em mobilidade urbana e fundadora do Multiplicidade Mobilidade Urbana, Glaucia Pereira, Campo Grande tem a segunda maior concentração de bicicletas entre as capitais do país, ficando atrás apenas de Vitória, capital do Espírito Santo.

Ainda conforme o levantamento, Mato Grosso do Sul é o Estado com a maior proporção de bicicletas por habitantes, com taxa de 26 veículos a cada 100 habitantes. Amazonas apresentava a menor proporção, 7 bicicletas por 100 mil habitantes.

A frota de bicicletas no Brasil é estimada em 33.230.198, sendo em média 16 bicicletas para cada 100 habitantes. A Tabela 1 apresenta dados por regiões, Estados e capitais, bem como a taxa de bicicletas por população e ordenação decrescente desta taxa para Estados e capitais.

Últimas vítimas

No dia 21 de janeiro, o ciclista Aminto Pereira do Nascimento, 72 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande em decorrência de acidente ocorrido na Avenida Três Barras, na região do Bairro Tiradentes.

Conforme testemunha, a vítima tentava atravessar a via, quando foi atropelada por um Fiat Mobi, que seguia pela pista da direita, sentido Avenida Eduardo Elias Zahran, e não conseguiu frear a tempo de evitar o acidente.

Aminto bateu a cabeça no para-brisa do automóvel e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa em estado grave, mas não resistiu. Além dos socorristas, atenderam a ocorrência policiais militares do Batalhão de Trânsito.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, Wyllyan Caldeiras, de 18 anos, morreu dia 27 de maio, atropelado por ônibus enquanto pedalava, após colidir com a porta aberta de um carro, na Av. Nove, bairro Nova Campo Grande.

O ciclista estava pedalando na via ao lado dos carros estacionados, quando a motorista abriu a porta de um Fiat Siena 1999 preto, sem olhar o retrovisor.

Na sequência, vinha um ônibus da linha Jardim Carioca (421). O ciclista bateu na porta do carro, caiu no chão, foi arremessado para debaixo do ônibus e morreu atropelado. A roda atingiu a região da cabeça e tórax da vítima.

O caso mais recente aconteceu no último sábado (3), na BR-060, em Campo Grande. Pessoas que passaram pelo local viram a vítima caída no chão e acionaram socorro. O local do acidente aconteceu próximo a JBS, na saída para Sidrolândia.

O Corpo de Bombeiros constatou o óbito do ciclista, que não foi identificado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar (PM) e o Grupo de Operações e Investigações (GOI) foram acionados.

O carro envolvido no acidente é um Renault Sandero, que foi abandonado no local. O motorista fugiu sem prestar socorro. A Polícia ainda apura as causas do acidente e procura o condutor do Sandero.

