As tecnologias voltadas para melhorar a eficiência dos serviços públicos nas cidades de Mato Grosso do Sul serão tratadas por prefeitos e gestores públicos no 1º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), nos dias 18 e 19 de agosto.

Campo Grande, que já foi sede de dois Fóruns de Cidades Digitais e Inteligentes, participou no ano passado do Webinar das Cidades Inteligentes da Região de Campo Grande e foi case de sucesso em abril de 2022 no 8º. Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes como uma das capitais mais inovadoras do país.

A Prefeitura também conquistou um prêmio na categoria “Gestão Pública Participativa”, no 2º Congresso Nacional de Prefeitos, em São Paulo, com o projeto “Conecta CG – Qr Code”. O Programa agrega um conjunto de iniciativas em infraestrutura e tecnologia, dentre elas o QR Code, que fornece informações aos cidadãos sobre os horários e as aulas das modalidades esportivas ofertadas pela Prefeitura nos parques e praças.

Para a prefeita Adriane Lopes este é um momento de pensar no surgimento de cidades cada vez mais inteligentes, que utilizam a tecnologia de forma estratégica, visando desenvolvimento e melhoria na vida das pessoas.

“Um evento com esta temática e relevância colocando Campo Grande como sede nos honra muito, pois a troca de conhecimentos sobre como planejar e implantar ações que geram economia e maior eficiência no serviço público é fundamental para nos tornarmos a cidade que queremos ser – a cidade das oportunidades”, diz a prefeita Adriane.

“A gestão sempre deu importância para a tecnologia e assim conseguimos entregar bons produtos. Muitas ideias surgiram após eventos como esse e queremos mostrar parte do que foi realizado aqui e também conhecer o que os municípios do nosso Estado entregaram. Uma gestão eficiente compartilha e absorve conhecimentos”, completa Paulo Fernando Cardoso, diretor presidente da Agetec.

O diretor da RCD, José Marinho, ressalta que o Congresso é direcionado sobretudo para pequenos e médios municípios por possibilitar o acesso a diversas soluções que visam melhorar a eficiência da gestão municipal e de acordo com a realidade enfrentada pelas prefeituras.

“O objetivo é atender à grande demanda por informações e conhecimentos a respeito de soluções e alternativas implementadas por prefeituras e disponíveis no mercado, visando dotar os municípios que participarão com conhecimentos digitais e tecnológicos”, resume o diretor.

Inscrições – As inscrições para o encontro, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Campo Grande através da Agetec estão abertas e são gratuitas para servidores públicos, representantes de entidades e universidades. O cadastro deve ser feito através da plataforma https://www.sympla.com.br/rcd.

Sobre a Rede Cidade Digital – Referência para prefeituras que buscam modelos de sucesso, produtos e serviços para aprimorar a gestão pública, a Rede Cidade Digital realiza em parceria com Prefeituras e Associações de Municípios, eventos gratuitos para prefeitos, gestores e vereadores pelo país, como forma de levar conhecimento sobre como utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação no aprimoramento dos serviços públicos.