Campo Grande sedia Campeonato Estadual de Atletismo Sub-16 neste fim de semana

A data para enfrentar a Venezuela ainda não está definida, mas a expectativa é de que confronto ocorra no dia 13 de outubro

Cuiabá levou a melhor sobre Recife e o segundo jogo da seleção brasileira como mandante nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 acontecerá na Arena Pantanal, com capacidade para 44 mil torcedores. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira que o estádio será o palco do duelo com a Venezuela.

A Conmebol ainda não divulgou as datas desmembradas dos jogos da segunda rodada dupla das Eliminatórias, mas vai ocorrer entre 12 e 17 de outubro. Possivelmente o Brasil recebe a Venezuela um dia após o feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 13 de outubro. Depois, sai para visitar o Uruguai.

De acordo com a CBF, a escolha da Arena Pantanal ocorreu após visitas técnicas de equipes da entidade “analisarem todos os quesitos necessários para que o estádio pudesse receber a seleção brasileira masculina de futebol.”

Foram levados em conta a qualidade do gramado, além de toda a infraestrutura para atendimento aos atletas, imprensa e, principalmente, aos torcedores. A CBF informou, ainda, que “também foram determinantes na escolha a logística de deslocamento dos jogadores, com a menor distância entre os locais das partidas, para que haja menos desgaste dos atletas.”

“A equipe técnica da seleção brasileira esteve vistoriando de perto a Arena Pantanal. Ao final das análises, a CBF considerou que, dentro dos critérios prioritários, como o menor tempo de deslocamento para o segundo jogo no Uruguai, de cerca de três horas, conforto, infraestrutura e segurança para a delegação, torcedores e imprensa, o estádio está dentro dos parâmetros desejados”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“Com certeza, teremos um grande espetáculo, mais uma vez aproximando a seleção brasileira de seus torcedores, com jogos em território nacional”, finalizou o dirigente. O primeiro compromisso nas Eliminatórias, já com os 23 atletas convocados, será no dia 8 de setembro, contra a Bolívia, no Mangueirão, Em Belém-PA. NO dia 12, a equipe dirigida por Fernando Diniz visita o Peru, em Lima.

Com a escolha de Cuiabá para o segundo jogo em solo nacional das Eliminatórias, o clássico com a Argentina, dia 21 de novembro, pela sexta rodada, deve ser disputado no Recife. Antes, a equipe joga na casa da Colômbia.