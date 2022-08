Campo Grande sedia na próxima segunda-feira (18) a Copa Mundo de Futebol de Salão – modalidade adulto feminino. O evento será realizado no Estádio Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), às 18h, em comemoração aos 123 anos da Capital.

De forma inédita na Capital, a competição pretende reunir uma equipe de quase 400 pessoas, entre atletas, comissão técnica e staffs. São cinco equipes que vêm de fora do Brasil para disputar o campeonato que promete levar emoção para quem acompanhar.

Ao todo serão 12 equipes de futebol. O Estado de Mato Grosso do Sul será representado pelo Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão, da Universidade Católica Dom Bosco (Serc/UCDB)

Participarão dos jogos os times: Normanochka (Rússia); Pinocho (Argentina); Serc/UCDB; Faculdade Sogipa (Brasil); Taboão da Serra (Brasil); Juventas (Colômbia); ADEF (Brasil) e Pato Futsal.

Competirão também nos jogos: Stein Cascavel (Brasil); Female/Unochapecó (Brasil); Atlas City (Colômbia); NY Equador (USA).

Na Primeira rodada, se enfrentam os times Normanochka (Rússia), contra Faculdade Sogipa (Brasil); Female /Unochapecó contra NY Equador; Stein Cascavel versos Atlas City; Taboão da Serra e Juventas; Serc/UCDB, contra Pinocho.

“Esses jogos que a Prefeitura de Campo Grande está proporcionando são um verdadeiro espetáculo. São vários times do mundo e, inclusive do nosso país mostrando seus talentos. Grandes jogadores vão participar da competição. Queremos levar esse entretenimento para a população, especialmente neste mês de aniversário da cidade”, disse o diretor presidente da Funesp, Odair Serrano.

O diretor geral de eventos da Copa Mundo de Futsal, Gue Marques, fala da importância deste tipo de evento para o município.

“É um evento a nível Internacional; tem equipes da Rússia, Estados Unidos, Colômbia, Argentina e as principais equipes nacionais e acaba tendo uma divulgação, a cidade acaba sendo divulgada pelo mundo inteiro; tem transmissão ao vivo de todos os canais. Os quatro últimos jogos foram ao vivo no SporTV.”

O dirigente ainda complementa. “Fomenta o futsal feminino da cidade. Quando a gente faz os eventos na cidade deixa o legado. Para esses atletas que estão participando é bom. É muito importante as equipes daqui do Brasil terem essa interação”, acrescenta.

Para o presidente da Federação de Futsal, Mauro Ferrari, o evento traz benefícios para a cidade. “Estamos comemorando o aniversário da cidade, então é um presente muito especial. Esse evento em uma copa com equipes do exterior, é a nata do futsal feminino adulto presentes aqui na cidade. Esse evento vai circular o mercado local; isso para nós é muito bom, gerará mais de quinhentos mil reais, gera economia, vai gerar mercado”.

Para mais informações sobre os jogos ligar no telefone 3314-3971 e ramais 3222/3526. O Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão) está localizado na vila Nhánhá.