Para quem está buscando empreender ou meios de obter uma renda extra, Campo Grande tem cursos gratuitos de produção de queijo parmesão, ricota, mussarela, geleias, doces e molhos de tomate a partir desta quarta-feira (11), promovidos pelo Circuito Rural, oferecido pelo Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). As aulas acontecem na sede do Sindicato Rural de Campo Grande e a programação segue até a próxima sexta-feira (13), às 16h.

De acordo com o sindicato rural, os cursos têm duração de 6h, das 9h às 16h, e 45 vagas por dia. Além de serem totalmente práticos, também serão disponibilizados certificados para os participantes.

O objetivo do curso é fortalecer as cadeias produtivas do leite e horticultura. O Circuito Rural acontece de foma itinerante e passará por diversos municípios de Mato Grosso do Sul oferecendo cursos gratuitos, em parceria com o Sebrae.

O presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, Alessandro Coelho afirma que a proposta é atrair a população da cidade e do campo, por meio do conhecimento e novas técnicas de beneficiamento. “O que repassamos aqui é uma alternativa de renda extra para diversas famílias, além de profissionalizar aqueles que já possuem a produção de queijos, por exemplo, como atividade econômica. E vamos além, repassamos todas as informações necessárias para obter o selo arte de produtos artesanais, que deixam os produtos aptos à exportação”, explica.

Para participar, basta comparecer à sede do Sindicato Rural ou fazer a inscrição pelo telefone (67) 3341-2696.

Serviço – A sede do Sindicato Rural de Campo Grande fica localizada na Rua Raul Pires Barbosa, 116, na Chácara Cachoeira.